Crabul albastru, delicatesa pe care Venezuela a trebuit să o oprească de la exportul în SUA: „Mulți oameni au rămas fără locuri de muncă”

Cele două coșuri cu crabi pe care le cărau doi pescari când coborau din barcă pe plajele lacului Maracaibo păreau incredibil de grele. Împleticindu-se, s-au grăbit în acea amiază de la mijlocul lunii octombrie a anului trecut spre un cântar atârnat sub un acoperiș de tablă, în timp ce unii dintre crabi își arătau ghearele turcoaz, încercând să scape.

„Optzeci și trei!”, a strigat un supraveghetor înainte de a nota într-un caiet numărul de kilograme de crustacee proaspete. Au mutat coșurile lângă alte zece, tot pline.

În șapte ore de muncă, au umplut coșurile cu sute de exemplare dintr-o specie căutată în Statele Unite pentru aroma și prețul său scăzut: crabul albastru din Venezuela.

„E delicios. Are gust de homar”, a comentat Jennifer Nava, purtătoare de cuvânt a pescarilor din El Bajo, Paraíso și San Benito, dintr-un hamac cu dungi multicolore.

„Este foarte popular în Statele Unite”, a remarcat Nava, zâmbind, așezată într-un hamac și purtând o pălărie de paie.

SUA erau singura piață pentru industria crabului albastru din Venezuela, care funcționa de 35 de ani. Dar, din ianuarie, totul s-a oprit brusc: nu au mai existat exporturi și nici pescuit, notează BBC.

Încetinirea nu a fost cauzată de ofensiva militară americană de la Caracas de sâmbătă, 3 ianuarie, care a dus la arestarea președintelui Nicolás Maduro și a deschis o eră fără precedent în relațiile politice și energetice dintre Washington și Caracas. Închiderea operațiunilor a provenit dintr-o prevedere legală din Statele Unite care nu are nicio legătură cu geopolitica, rachetele sau petrolul, ci cu garanțiile maritime.

Veto printr-o lege antică

O prevedere a Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a Statelor Unite, NOAA, a stabilit că exportatorii de pește și produse conexe trebuie să fie certificați în țara nord-americană, conform unui regulament din 1972, cunoscut sub numele de Legea privind protecția mamiferelor marine (MMPA).

În august 2025, Venezuela a fost adăugată pe o listă de 12 țări care nu pot exporta produse pescărești în SUA, deoarece nu au obținut aprobarea conform MMPA. Potrivit NOAA, Venezuela, Benin, Iranul și Haiti nu au depus o cerere pentru aceste evaluări și, prin urmare, nu au primit un raport care să le autorizeze exportul.

Aproximativ 89 de țări au trecut verificarea, iar alte 34 au trecut-o parțial. În ianuarie, doar două fabrici de procesare erau deschise pe coasta orașului San Francisco, pe malul lacului Maracaibo. Anterior, aproximativ 20 de companii procesau și transportau crabi albaștri în Statele Unite.

„Industria a trebuit să se închidă complet până la o nouă notificare sau până când se vor găsi noi piețe de desfacere”, a explicat în ianuarie pentru BBC Mundo Francisco Martínez, un om de afaceri venezuelean și președintele Camerei Industriașilor Producători de Crab (Caiproca), una dintre cele două asociații de producători de crab.

Caiproca, care numește crustaceul „aurul albastru” al Zuliei, speră că certificarea NOAA va putea fi obținută în următoarele șase luni, conform unei postări recente de pe rețelele sale de socializare

„Ne adaptăm procesele pentru a respecta reglementările globale privind protecția mamiferelor marine”, a adăugat el.

Conform datelor oficiale, aproximativ 15.000 de pescari din 14 municipalități venezuelene – 12 în jurul lacului Maracaibo și alții în Mérida și Trujillo – obișnuiau să iasă la pescuit de crab albastru pentru a-l vinde oamenilor de afaceri pentru export.

„Mulți oameni au rămas pe stradă”, a lamentat Francisco Martínez.

Liderii de afaceri din sector speră că guvernele președintelui Donald Trump și ale președintelui interimar Delcy Rodríguez, succesorul lui Maduro, vor ajunge la acorduri nu doar în chestiuni energetice, ci și în ceea ce privește exportul de produse din fructe de mare.

Potrivit lui Martínez, din Caiproca, aceștia au solicitat ca NOAA din SUA să redeschidă portalul său către autoritățile venezuelene, astfel încât acestea să poată introduce prompt toate informațiile necesare pentru a relua exporturile de crab albastru exotic.

Alte industrii, cum ar fi creșterea creveților, continuă să exporte zeci de mii de tone pe an către multiple piețe.

O industrie care era în plină expansiune

Exporturile de fructe de mare din Venezuela către SUA au crescut cu 58% între 2019 și 2024: veniturile au crescut de la 267 de milioane de dolari americani la 423 de milioane de dolari americani, potrivit unui raport al Departamentului Agriculturii din SUA, care a numit-o „o industrie în plină expansiune”.

Exporturile de crab albastru din Venezuela către Statele Unite au crescut de la 23,3 milioane de dolari americani în 2016 la 62,4 milioane de dolari americani în 2021, conform rapoartelor oficiale.

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a menționat că exporturile de crab albastru din Venezuela au crescut la 75,6 milioane de dolari americani în 2022.

Dincolo de cifre, multe restaurante din Maryland, pe coasta de est a Statelor Unite, au servit preparate din acest crustaceu adus din Venezuela.

Crabul extras din Lacul Maracaibo este aceeași specie pescuită în Golful Chesapeake din Maryland, Callinectes sapidus , iar în ultimul deceniu a eclipsat alți crabi albaștri exportați în Statele Unite, cum ar fi crabul asiatic.

Gustul său este „destul de particular, între sărat și dulce” datorită reproducerii sale în estuarul Maracaibo, unde apele râurilor se întâlnesc cu cele din Golful Venezuelei și Marea Caraibelor, potrivit omului de afaceri Francisco Martínez.

Vremuri bune în sud, plângeri în nord

Crabul albastru venezuelean este considerat un produs premium, ca „marcă de țară” pe piața internațională, având un singur client de ani de zile: Statele Unite.

„Statele Unite sunt falca lumii, iar crabul albastru este cu siguranță un produs gourmet”, a declarat Martinez pentru BBC, menționând că acest aliment ajunge în restaurante, hoteluri și mari lanțuri de supermarketuri.

Atractivitatea produsului venezuelean, care a fost interzis până acum, nu constă doar în aroma și prospețimea sa, ci și în preț: o jumătate de kilogram de crab albastru venezuelean costă doar o treime sau jumătate din prețul crabului din Maryland.

Diferența de preț și termenul lung de valabilitate au reprezentat o „amenințare” pentru o industrie locală din Statele Unite care se confrunta deja cu impacturi „severe” din cauza importului de carne pasteurizată de crustacee albastre din Asia, a explicat pentru BBC Bill Sielling, vicepreședinte al Asociației Industriilor de Fructe de Mare din Golful Chesapeake.

Potrivit lui Sielling, tariful de import din Statele Unite pentru crabul albastru venezuelean este „ridicol de mic”, crescând de la 10% la 15% de la mijlocul anului 2025, la fel ca în cazul tuturor produselor comercializate din țara sud-americană.

Pe malurile lacului Maracaibo, la 3.200 de kilometri de Maryland, fabricile de procesare din Venezuela plăteau pescarilor doar aproximativ 2 dolari americani pe kilogram de crab albastru. Salariul zilnic al unui pescar artizanal de crab albastru din Zulia este de aproximativ 30 de dolari americani. Costuri mult mai mici decât cele din Maryland.

De aceea, producătorii din acea zonă a SUA îi cereau cu disperare lui Trump să majoreze acele tarife sau chiar să elimine complet produsele venezuelene de pe piața sa.

Sfârșit de an plin de incertitudini

Industria crabului albastru din Venezuela trece printr-o oprire tehnică, în timp ce guvernul lui Delcy Rodríguez face primii pași pentru procesul de certificare care ar permite reluarea exporturilor de crustaceu cu gheare turcoaz către Statele Unite.

Aceste proceduri formale pot dura câteva luni, potrivit unor surse din industrie.Guvernul Statelor Unite s-a concentrat asupra industriei petroliere după arestarea lui Maduro, relaxând sancțiunile economice, reconstruind relațiile cu noul executiv și încurajând marile firme din sector să investească, în timp ce legile și contractele sunt modificate în țara sud-americană.

Totuși, pe plajele venezuelene de pe lacul Maracaibo nu lipsesc reclamațiile, deoarece industria lor vedetă a fost pusă pe margine. O alternativă pentru pescari este să se concentreze pe alte specii, cum ar fi corvina și snook-ul, folosind cârlige.