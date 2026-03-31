Lavrov: SUA vor schimbarea regimului în Iran și Venezuela pentru a le controla resursele energetice

Șeful diplomației ruse susține că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai largă a Statelor Unite de a influența piețele energetice globale și de a-și consolida poziția în sectorul petrolului și gazelor naturale.

„Planurile SUA de a impune schimbări de regim în Iran și Venezuela urmăresc obținerea unui control mai mare asupra resurselor de petrol și gaze”, a declarat Serghei Lavrov, citat de Reuters.

Lavrov: SUA și Israelul nu vor apropierea Iranului de vecini

Pe principiul „divide et impera”, Lavrov susține, de asemenea, că Statele Unite și Israelul „nu doresc normalizarea relațiilor dintre Iran și vecinii săi”.

Potrivit acestuia, o eventuală apropiere între Teheran și vecinii săi ar reduce tensiunile din regiune și ar diminua influența externă a Statelor Unite și a aliaților săi în zona Golfului.

Războiul se poate extinde

În același timp, oficialul rus a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu riscă să se extindă și să devină un conflict mai amplu, cu implicații asupra securității regionale și a piețelor energetice internaționale. „Războiul din Orientul Mijlociu ar putea degenera într-un conflict mai larg”, a menționat Serghei Lavrov.

Tensiunile crescute din regiune, marcate de confruntări și amenințări reciproce, alimentează temerile privind perturbarea pe termen lung a livrărilor de petrol, prin rute strategice precum Strâmtoarea Hormuz, tranzitată de o parte semnificativă a exporturilor globale.

Rusia a acuzat în mod repetat Occidentul că utilizează sancțiuni și presiuni politice pentru a influența producătorii de energie și pentru a-și proteja interesele economice. Statele Unite și aliații lor resping aceste acuzații și susțin că măsurile vizează stabilitatea regională și respectarea dreptului internațional.