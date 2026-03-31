Prima pagină » Știri externe » Lavrov: SUA vor schimbarea regimului în Iran și Venezuela pentru a le controla resursele energetice

Lavrov: SUA vor schimbarea regimului în Iran și Venezuela pentru a le controla resursele energetice

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că planurile Statelor Unite de a impune schimbări de regim în Iran și Venezuela urmăresc obținerea controlului asupra resurselor de petrol și gaze ale celor două țări.
Lavrov: SUA vor schimbarea regimului în Iran și Venezuela pentru a le controla resursele energetice
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Maria Miron
31 mart. 2026, 14:51, Știri externe

Șeful diplomației ruse susține că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai largă a Statelor Unite de a influența piețele energetice globale și de a-și consolida poziția în sectorul petrolului și gazelor naturale.

„Planurile SUA de a impune schimbări de regim în Iran și Venezuela urmăresc obținerea unui control mai mare asupra resurselor de petrol și gaze”, a declarat Serghei Lavrov, citat de Reuters.

Lavrov: SUA și Israelul nu vor apropierea Iranului de vecini

Pe principiul „divide et impera”, Lavrov susține, de asemenea, că Statele Unite și Israelul „nu doresc normalizarea relațiilor dintre Iran și vecinii săi”.

Potrivit acestuia, o eventuală apropiere între Teheran și vecinii săi ar reduce tensiunile din regiune și ar diminua influența externă a Statelor Unite și a aliaților săi în zona Golfului.

Războiul se poate extinde

În același timp, oficialul rus a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu riscă să se extindă și să devină un conflict mai amplu, cu implicații asupra securității regionale și a piețelor energetice internaționale. „Războiul din Orientul Mijlociu ar putea degenera într-un conflict mai larg”, a menționat Serghei Lavrov.

Tensiunile crescute din regiune, marcate de confruntări și amenințări reciproce, alimentează temerile privind perturbarea pe termen lung a livrărilor de petrol, prin rute strategice precum Strâmtoarea Hormuz, tranzitată de o parte semnificativă a exporturilor globale.

Rusia a acuzat în mod repetat Occidentul că utilizează sancțiuni și presiuni politice pentru a influența producătorii de energie și pentru a-și proteja interesele economice. Statele Unite și aliații lor resping aceste acuzații și susțin că măsurile vizează stabilitatea regională și respectarea dreptului internațional.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor