Cum încearcă Pakistanul să medieze între Iran și SUA în războiul din Orientul Mijlociu

Pakistanul, alături de Turcia, s-a implicat activ în eforturile diplomatice menite să reducă tensiunile dintre Iran și Statele Unite. Potrivit informațiilor apărute în presă, Islamabadul a transmis Teheranului o propunere americană pentru încheierea conflictului și s-a oferit să găzduiască eventuale negocieri, scrie Il Post. Rolul de mediator al Pakistanului este favorizat de relațiile sale cu ambele părți. Iranul consideră Pakistanul un interlocutor relativ neutru, în special pentru că acesta nu găzduiește baze militare americane, spre deosebire de multe state din Golf implicate direct în conflict.

Legături istorice cu Iranul și relații consolidate cu SUA

Relațiile Pakistanului cu Iranul au rădăcini istorice, în timp ce legăturile cu Statele Unite au fost consolidate în ultimii ani. Un exemplu al rolului diplomatic jucat de Pakistan este faptul că ambasada sa din Washington găzduiește reprezentanța diplomatică a Iranului în SUA încă din 1979, când relațiile directe dintre cele două state au fost întrerupte după revoluția islamică.

În același timp, conducerea pakistaneză a încercat să mențină un dialog direct cu administrația americană, inclusiv prin contacte la nivel înalt și acorduri economice. În ultimele săptămâni, premierul pakistanez Shehbaz Sharif și ministrul de Externe Ishaq Dar au purtat zeci de convorbiri cu lideri din Orientul Mijlociu pentru a încerca să identifice o soluție diplomatică la conflict.

Pentru Islamabad, implicarea în mediere reprezintă și o oportunitate de a-și recâștiga influența diplomatică pe scena internațională.

Interese economice și de securitate

Pakistanul are și motive interne pentru a susține o dezescaladare a conflictului. Blocarea Strâmtorii Ormuz a afectat deja economia țării, dependentă de importurile de petrol și gaze. De asemenea, tensiunile din Orientul Mijlociu au provocat proteste interne și au generat îngrijorări privind stabilitatea regională. Provincia pakistaneză Belucistan, care se învecinează cu Iranul, este afectată de ani de zile de activitatea unor grupări separatiste armate, iar autoritățile se tem că aceste grupuri ar putea profita de instabilitatea regională.

În acest context, Islamabadul încearcă să contribuie la reducerea tensiunilor, atât pentru a limita efectele economice ale conflictului, cât și pentru a preveni extinderea instabilității în regiune.