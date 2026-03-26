Luptele dintre Pakistan și Afganistan au fost reluate după încheierea armistițiului temporar

Scurtul armistițiu fusese anunțat de cele două părți înainte de sărbătoarea musulmană Eid al-Fitr. Ziaur Rahman Speenghar, director la departamentul de informații și cultură din provincia Kunar din Afganistan, a declarat că forțele pakistaneze au tras zeci de obuze de artilerie asupra districtelor Narai și Sarkano, ucigând doi civili și rănind alți opt după expirarea armistițiului, potrivit AP.

Forțele de frontieră afgane au ripostat, a spus el, susținând că au distrus trei posturi militare pakistaneze și au ucis o persoană. Afirmațiile sale nu au putut fi verificate independent. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei pakistaneze. Cu toate acestea, un oficial pakistanez local din nord-vest a acuzat forțele afgane că au inițiat schimbul de focuri în mai multe zone.

Luptele au fost oprite timp de o săptămână

Cele mai recente violențe au loc la aproximativ o săptămână după ce ambele părți au convenit să oprească ostilitățile în urma atacurilor aeriene pakistaneze din Afganistan, la cererea Arabiei Saudite, Turciei și Qatarului. Pauza a urmat atacurilor pakistaneze despre care guvernul taliban afgan a declarat că au lovit un spital de reabilitare pentru dependența de droguri din Kabul, ucigând peste 400 de persoane. Numărul victimelor nu a putut fi confirmat independent.

Pakistanul a negat că ar fi vizat civilii, spunând că a atacat un depozit de muniții.

Separat, talibanii pakistanezi, cunoscuți sub numele de Tehrik-e-Taliban Pakistan sau TTP, au declarat că au reluat atacurile în Pakistan după ce au respectat propriul armistițiu de trei zile de Eid. TTP, care este separată de talibanii afgani, dar este aliată cu aceștia, și-a intensificat atacurile în Pakistan de când talibanii afgani au revenit la putere în 2021. TTP a fost desemnată drept organizație teroristă de Statele Unite și de Națiunile Unite. Pakistanul acuză Kabulul că adăpostește lideri TTP și mii de membri care comit atacuri transfrontaliere.

Kabul neagă acuzația, dar Pakistanul a promis că va continua să vizeze TTP și susținătorii săi din Afganistan până când guvernul taliban din Afganistan va asigura că nu va permite TTP și altor militanți să folosească teritoriul afgan pentru atacuri.