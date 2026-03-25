Aviația, turismul, agricultura, sectoarele cele mai lovite de război

Agenția France Presse a identificat o serie de domenii afectate puternic de războiul din Iran.

Aviația

Companiile aeriene au resimțit un impact imediat de la izbucnirea ostilităților, anulând zborurile către regiune. Deși companiile aeriene cu sediul în Orientul Mijlociu reprezintă doar 9,5% din capacitatea globală, acestea joacă un rol extraordinar, devenind un hub major pentru călătoriile pe distanțe lungi între Europa și Asia. Aceste companii aeriene au fost deosebit de afectate.

Qatar Airways a trebuit să anuleze aproape 91% din zborurile sale de la izbucnirea luptelor pe 28 februarie, potrivit firmei de date aeronautice Cirium.

Etihad, cu sediul în Abu Dhabi, a anulat aproape trei sferturi din zborurile sale, iar Emirates, cu sediul în Dubai, aproape jumătate. Însă toate companiile aeriene resimt presiunea creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane, care s-a dublat față de nivelurile de dinainte de război. Combustibilul reprezintă între un sfert și o treime din costurile de operare ale companiilor aeriene, iar unele au început deja să transfere costurile mai mari către consumatori prin adăugarea de suprataxe sau creșterea tarifelor.

Mai multe companii aeriene au început să își reducă programul de zbor din cauza costurilor mai mari ale combustibilului pentru avioane, precum și a stocurilor limitate, care au fost perturbate de conflict și de restricțiile la export impuse de unele țări.

Turismul

Perturbările și prețurile mai mari ale biletelor de avion vor avea un impact asupra disponibilității și mijloacelor financiare ale turiștilor de a călători. Oxford Economics estimează că, chiar și cu o încheiere rapidă a conflictului, Orientul Mijlociu se confruntă cu o scădere de 11-27% a sosirilor vizitatorilor în acest an, față de o creștere de 13% prognozată anterior. Însă, având în vedere că companiile aeriene din Orientul Mijlociu sunt centre de călătorie importante și companiile aeriene de pretutindeni majorează tarifele, impactul este probabil să fie mai amplu.

Conflictul ar putea provoca o reducere a 116 milioane de vizite și 858 de milioane de nopți de cazare la hoteluri în afara Orientului Mijlociu în acest an, estimează Oxford Economics.

Cu toate acestea, unele țări ar putea beneficia de faptul că turiștii aleg plajele sale în detrimentul celor din regiunea Orientului Mijlociu, cum ar fi Spania și Portugalia, a menționat acesta. În Europa, a existat o scădere de șase procente a veniturilor hoteliere pe cameră, un indicator financiar cheie, în prima săptămână a războiului, potrivit MKG Consulting. În următoarele două săptămâni, scăderea a fost de doar un procent în Marea Britanie și Franța, dar de 23,5% în Irlanda și 15,4% în Portugalia, două țări mai dependente de turiștii străini.

Transportul maritim

Transportul maritim transportă 80% din mărfurile comercializate în lume. Costurile combustibilului, care au crescut în medie cu 20% pentru nave, vor crește costurile totale de transport maritim. În timp ce transportul maritim între Asia și America de Nord a fost puțin afectat, rutele dintre Asia și Europa, precum și Asia și Africa, au fost afectate, deoarece porturile din Golf și Marea Roșie sunt adesea folosite ca zone de transfer, a declarat Cyrille Poirier Coutansais de la centrul de cercetare pentru securitate maritimă al ministerului francez al apărării.

Companiile de transport maritim au, de asemenea, o serie de nave blocate în Golf. Cei care nu doresc să călătorească prin Marea Roșie și să ia Canalul Suez trebuie să aleagă ruta considerabil mai lungă din jurul Africii, ceea ce crește timpii de livrare și costurile de transport maritim.

Agricultura

Regiunea Golfului produce aproximativ 30% din îngrășămintele din lume, care reprezintă o sursă agricolă esențială din punct de vedere al costurilor, precum și al asigurării unor randamente ridicate. Regiunea este un furnizor important pentru națiunile asiatice, dintre care mai multe au fost nevoite să își suspende propria producție, deoarece prețul gazelor naturale utilizate în producția lor a crescut vertiginos.

Există îngrijorări că un conflict prelungit ar putea duce la penurii, în timp ce prețurile ridicate i-ar putea obliga pe unii fermieri să se descurce fără ele. Fermierii se confruntă, de asemenea, cu costuri mai mari pentru motorina pentru tractoarele și alte echipamente, precum și pentru gazul utilizat pentru încălzirea serelor și a incintelor animalelor.

Luxul

Orientul Mijlociu este o piață importantă pentru industria de lux, iar aeroporturile din Abu Dhabi, Doha și Dubai au fost, de asemenea, centre importante de distribuție. Analiștii de la Bernstein se așteaptă ca vânzările de produse de lux din regiune să fie reduse la jumătate în martie, în principal din cauza scăderii turismului.