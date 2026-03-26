Australia interzice intrarea vizitatorilor din Iran timp de șase luni

„Conflictul din Iran a crescut riscul ca unii deținători de vize temporare să nu poată sau să nu dorească să părăsească Australia la expirarea vizelor lor”, a declarat Ministerul Afacerilor Interne într-un comunicat. Se vor face unele excepții de la caz la caz, inclusiv pentru părinții cetățenilor australieni, potrivit Le Figaro.

„Multe vize de vizitator au fost emise înainte de conflictul din Iran și s-ar putea să nu fi fost acordate dacă ar fi fost solicitate astăzi”, a declarat ministrul de interne, Tony Burke.

„Deciziile privind rezidența permanentă în Australia trebuie analizate cu atenție de către guvern și nu trebuie să fie o consecință fortuită a rezervării unei vacanțe”, a adăugat el.

Comunități de iranieni în marile orașe din Australia

Peste 85.000 de locuitori australieni s-au născut în Iran, potrivit cifrelor guvernamentale. Comunitățile de diaspora sunt prezente în orașe mari precum Sydney și Melbourne.

Australia a înfuriat Iranul în martie acordând azil pentru șase jucătoare și un membru al staff-ului tehnic al echipei feminine de fotbal a Iranului, care participau la Cupa Asiei acolo. Aceștia fuseseră etichetați drept „trădători” în Iran după ce au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci.

Cinci dintre ei și-au schimbat decizia și s-au întors în Iran, în timp ce doar doi au rămas în Australia. Apărătorii drepturilor omului se tem că autoritățile iraniene au făcut presiuni asupra familiilor lor, printre altele.