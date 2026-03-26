Australia interzice intrarea vizitatorilor din Iran timp de șase luni

Persoanele care călătoresc cu pașaport iranian nu vor avea voie să intre pe teritoriul australian în scopuri turistice și de afaceri timp de șase luni, a decis Australia joi, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
Australia interzice intrarea vizitatorilor din Iran timp de șase luni
Laurențiu Marinov
26 mart. 2026, 04:04, Știri externe

„Conflictul din Iran a crescut riscul ca unii deținători de vize temporare să nu poată sau să nu dorească să părăsească Australia la expirarea vizelor lor”, a declarat Ministerul Afacerilor Interne într-un comunicat. Se vor face unele excepții de la caz la caz, inclusiv pentru părinții cetățenilor australieni, potrivit Le Figaro.

„Multe vize de vizitator au fost emise înainte de conflictul din Iran și s-ar putea să nu fi fost acordate dacă ar fi fost solicitate astăzi”, a declarat ministrul de interne, Tony Burke.

„Deciziile privind rezidența permanentă în Australia trebuie analizate cu atenție de către guvern și nu trebuie să fie o consecință fortuită a rezervării unei vacanțe”, a adăugat el.

Comunități de iranieni în marile orașe din Australia

Peste 85.000 de locuitori australieni s-au născut în Iran, potrivit cifrelor guvernamentale. Comunitățile de diaspora sunt prezente în orașe mari precum Sydney și Melbourne.

Australia a înfuriat Iranul în martie acordând azil pentru șase jucătoare și un membru al staff-ului tehnic al echipei feminine de fotbal a Iranului, care participau la Cupa Asiei acolo. Aceștia fuseseră etichetați drept „trădători” în Iran după ce au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci.

Cinci dintre ei și-au schimbat decizia și s-au întors în Iran, în timp ce doar doi au rămas în Australia. Apărătorii drepturilor omului se tem că autoritățile iraniene au făcut presiuni asupra familiilor lor, printre altele.

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Adevărata poveste din spatele filmului „Peaky Blinders: Omul Nemuritor”
Gandul
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
E oficial: pensii mai mari din 2027. Categoria de români care vor primi un plus de cel puțin 10%!
CSID
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor