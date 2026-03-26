Explozii puternice raportate în jurul orașului Isfahan din Iran

Activiștii din Iran au raportat atacuri intense joi dimineață în jurul orașului Isfahan, situat la aproximativ 330 de kilometri sud de capitala Iranului, Teheran.
Laurentiu Marinov
26 mart. 2026, 06:21, Știri externe

Ziarul pro-reformă Ham Mihan a relatat online despre exploziile din zonă, relatează AP.

Isfahan găzduiește o importantă bază aeriană iraniană și alte situri militare, precum și unul dintre siturile nucleare bombardate de Statele Unite în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie.

Agenția de știri semioficială Fars, apropiată de Garda Revoluționară paramilitară, a descris atacurile ca vizând „două zone rezidențiale”, fără a oferi detalii. Anterior, armata israeliană a declarat că a finalizat „un val de atacuri la scară largă” în tot Iranul, inclusiv în Isfahan.

SUA anunță că două treimi din fabricile de muniții din Iran au fost afectate

Statele Unite au atacat peste două treimi din fabricile de muniții din Iran, a declarat șeful Comandamentului Central al armatei americane.

Amiralul Marinei SUA, Brad Cooper, a făcut aceste comentarii într-un videoclip publicat joi dimineață de Comandamentul Central.

„Astăzi, am avariat sau distrus peste două treimi din instalațiile și șantierele navale de rachete, drone și nave ale Iranului – și încă nu am terminat”, a spus Cooper. „Suntem pe cale să eliminăm complet aparatul de producție militară al Iranului în general.”

Fotografiile din satelit analizate de Associated Press, deși amânate cu două săptămâni de Planet Labs PBC, au arătat atacuri israeliene și americane care vizau șantiere navale și instalații de rachete.

Iranul nu a recunoscut nicio pierdere materială suferită în timpul războiului.

