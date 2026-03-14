Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice

Israelul a informat SUA săptămâna aceasta că are un deficit critic de interceptoare de rachete balistice, pe măsură ce conflictul cu Iranul continuă, au declarat oficiali americani pentru Semafor.

Publicația susține că Israelul intrase în războiul actual cu un număr redus de interceptoare. Multe au fost folosite în timpul conflictului de vara trecută cu Iranul.

Sistemul de apărare cu rază lungă de acțiune al Israelului a fost suprasolicitat de atacurile Iranului. CNN a relatat că Iranul adaugă muniții cu fragmentație la rachetele sale, ceea ce ar putea exacerba epuizarea stocului.

SUA sunt conștiente de capacitatea redusă a Israelului de luni de zile, a declarat un oficial american: „Este ceva ce ne așteptam și anticipam”.

SUA nu se află în aceeași situație

Oficialul a subliniat pentru Semafor că SUA nu se află în aceeași situație, nu se confruntă cu o lipsă similară de interceptori.

Acest comentariu vine pe fondul unor îngrijorări mai ample cu privire la epuizarea numărului de interceptori din cauza unei angajări militare mai lungi în Iran, ceea ce ar lăsa SUA într-o poziție precară.

Nu este clar dacă SUA ar putea încerca să vândă sau să partajeze propriile interceptoare cu Israelul. Totul ar pune o presiune asupra aprovizionărilor interne, notează jurnaliștii.

SUA a inclus active de apărare antirachetă în acordările anterioare de ajutor militar către Israel.

„Avem tot ce ne trebuie pentru a ne proteja bazele și personalul din regiune, precum și interesele noastre”, a declarat oficialul american, adăugând că Israelul „vine cu soluții pentru a aborda” deficitul lor.

Cum se poate apăra Israelul

Israelul are și alte modalități de apărare împotriva rachetelor iraniene în timpul războiului, inclusiv prin intermediul avioanelor de vânătoare. Numai că interceptoarele se numără printre cele mai eficiente arme defensive împotriva focurilor de rază lungă de acțiune ale Iranului.

Sistemul său de apărare antirachetă Iron Dome este conceput pentru a respinge mai multe focuri de rază scurtă de acțiune.

Ce stocuri are SUA

Președintele Donald Trump a declarat la începutul acestei luni că SUA are un stoc de muniții „aproape nelimitat”, deși analiștii au spus de mult timp că stocurile americane sunt mai mici decât și-ar dori armata.

În iunie anul trecut, SUA au folosit peste 150 de interceptoare THAAD în timpul războiului de 12 zile cu Iranul, conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Se estimează că interceptoarele reprezentau aproximativ un sfert din stocul american la acea vreme.

De asemenea, se crede că SUA au folosit interceptoare Patriot în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari în primele cinci zile ale acestui război, conform unor rapoarte.

În ianuarie, Pentagonul a luat măsuri pentru a începe să crească substanțial producția sistemului de apărare antirachetă THAAD.

Oficialul american a declarat că administrația are o mulțime de THAAD-uri și avioane de vânătoare, precum și interceptoare de nivel mediu.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru Semafor că Departamentul de Război „are tot ce îi trebuie pentru a executa orice misiune la momentul și locul” ales de Donald Trump.