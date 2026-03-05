Etihad Airways din Emiratele Arabe Unite va relua programul de zboruri „limitat”

Compania aeriană Etihad Airways din Emiratele Arabe Unite se așteaptă să reia vineri un „program limitat de zboruri comerciale”.

Pe măsură ce luptele s-au intensificat în regiune, mii de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate, lăsând zeci de pasageri blocați. Clienții Etihad cu rezervări anterioare vor fi cazați pe zboruri din Abu Dhabi către „o serie de destinații cheie”, a declarat Etihad Airways într-un comunicat.

Printre aceste destinații se numără Cairo, Londra, Paris, New York, Roma, Moscova, Madrid, Seul și alte orașe importante.

Persoanele „nu ar trebui să călătorească la aeroport decât dacă au fost contactate direct de Etihad sau dețin o rezervare confirmată pentru unul dintre aceste noi zboruri”, a declarat Etihad.

Toate celelalte servicii comerciale programate ale Etihad către și dinspre Abu Dhabi rămân suspendate.

Într-un comunicat, compania aeriană a declarat că a coordonat această decizie cu autoritățile și va opera zboruri numai atunci când sunt îndeplinite anumite criterii de siguranță.

Camera Reprezentanților SUA blochează încercarea de a limita puterile militare ale lui Trump

O majoritate din Camera Reprezentanților din SUA a blocat joi o rezoluție care limitează puterile lui Donald Trump de a continua ofensiva împotriva Iranului.

219 dintre cei 435 de membri ai Camerei au respins Rezoluția bipartizană privind puterile de război, inclusiv patru democrați, în timp ce 212 au votat în favoare.

Rezoluția i-ar fi cerut președintelui să retragă forțele armate americane „din ostilitățile neautorizate din Republica Islamică Iran”, obligându-l pe Donald Trump să obțină aprobarea Congresului pentru eforturile sale de război.

Senatul SUA a votat ieri împotriva unei măsuri similare.

Democrații au susținut că decizia lui Trump de a ataca Iranul sâmbătă a marginalizat Congresul.

Anchetă New York Times: SUA, nu Israel, responsabile pentru atacul asupra școlii Minab

O anchetă a The New York Times arată că atacul asupra școlii elementare de fete Minab, soldat cu moartea a 175 de eleve, a fost efectuat de SUA și nu de Israel, contrar informațiilor anterioare.

SUA raportează succes major în atacurile asupra Iranului: aproape 200 de ținte lovite și o navă purtătoare de drone distrusă

Amiralul Brad Cooper, vorbind alături de secretarul Apărării Pete Hegseth, a oferit o actualizare asupra operațiunilor militare.

Cooper, comandantul Comandamentului Central al armatei americane, a declarat că în ultimele 72 de ore forțele SUA au lovit aproape 200 de obiective în Iran, inclusiv echivalentul iranian al Comandamentului Spațial american.

El a afirmat că atacurile cu rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 90%, iar atacurile cu drone s-au redus cu 83% comparativ cu prima zi a conflictului.

Cooper a adăugat că SUA au scufundat peste 30 de nave iraniene, față de 24 anterior, și a precizat că, în ultimele ore, armata americană a lovit o navă purtătoare de drone „de dimensiunea unui portavion din cel de-al Doilea Război Mondial”, care se află „în flăcări în acest moment”.

Triburile din Irak oferă recompensă pentru capul pilotului american

Conform surselor locale, clanul „Al-Karamsha” din Basra a stabilit o recompensă de un milion de dolari pentru oricine predă capul pilotului unui avion de luptă prăbușit în zonă.

Hegseth spune că SUA „abia au început să lupte” împotriva Iranului: „Munițiile noastre sunt pline, voința noastră este de neclintit”

Vorbind la Comandamentul Central al SUA, care supraveghează Orientul Mijlociu, șeful Pentagonului, Hegseth, a declarat că SUA controlează exclusiv calendarul activităților din Iran și va face acest lucru „atâta timp cât este necesar pentru a se asigura că Statele Unite ale Americii își ating” obiectivele.

„Noi stabilim ritmul”, spune el. „Noi stabilim calendarul condus de comandantul de pe teren.”

Referitor la stocurile de arme ale SUA, Hegseth spune că „munițiile noastre sunt pline, iar voința noastră este de neclintit”.

„Abia am început să luptăm și să luptăm decisiv”, le-a spus el reporterilor. „Iranul speră că nu putem susține acest lucru, ceea ce este o greșeală de calcul foarte gravă.”

Miercuri, Hegseth a declarat că războiul ar putea dura până la opt săptămâni, cel mai lung termen stabilit de administrația Trump până acum.

Pete Hegseth spune că Iranul face o „greșeală de calcul” crezând că SUA își va încetini atacurile

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că Statele Unite nu au de gând să încetinească operațiunile militare împotriva Iranului, scriu CNN și Sky News.

Oficialul american a transmis că Washingtonul rămâne hotărât să continue ofensiva și că liderii iranieni interpretează greșit situația dacă se așteaptă la o reducere a acțiunilor militare.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă organizate la sediul Comandamentului Central al SUA. Hegseth a afirmat că determinarea americană rămâne mare, chiar și după pierderea a șase militari americani într-un atac recent.

Băncile globale avertizează asupra unei posibile exploziei a prețului petrolului în cazul blocării Strâmtorii Ormuz