Etihad Airways din Emiratele Arabe Unite va relua programul de zboruri „limitat”
Compania aeriană Etihad Airways din Emiratele Arabe Unite se așteaptă să reia vineri un „program limitat de zboruri comerciale”.
Pe măsură ce luptele s-au intensificat în regiune, mii de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate, lăsând zeci de pasageri blocați. Clienții Etihad cu rezervări anterioare vor fi cazați pe zboruri din Abu Dhabi către „o serie de destinații cheie”, a declarat Etihad Airways într-un comunicat.
Printre aceste destinații se numără Cairo, Londra, Paris, New York, Roma, Moscova, Madrid, Seul și alte orașe importante.
Persoanele „nu ar trebui să călătorească la aeroport decât dacă au fost contactate direct de Etihad sau dețin o rezervare confirmată pentru unul dintre aceste noi zboruri”, a declarat Etihad.
Toate celelalte servicii comerciale programate ale Etihad către și dinspre Abu Dhabi rămân suspendate.
Într-un comunicat, compania aeriană a declarat că a coordonat această decizie cu autoritățile și va opera zboruri numai atunci când sunt îndeplinite anumite criterii de siguranță.
Camera Reprezentanților SUA blochează încercarea de a limita puterile militare ale lui Trump
O majoritate din Camera Reprezentanților din SUA a blocat joi o rezoluție care limitează puterile lui Donald Trump de a continua ofensiva împotriva Iranului.
219 dintre cei 435 de membri ai Camerei au respins Rezoluția bipartizană privind puterile de război, inclusiv patru democrați, în timp ce 212 au votat în favoare.
Rezoluția i-ar fi cerut președintelui să retragă forțele armate americane „din ostilitățile neautorizate din Republica Islamică Iran”, obligându-l pe Donald Trump să obțină aprobarea Congresului pentru eforturile sale de război.
Senatul SUA a votat ieri împotriva unei măsuri similare.
Democrații au susținut că decizia lui Trump de a ataca Iranul sâmbătă a marginalizat Congresul.
Anchetă New York Times: SUA, nu Israel, responsabile pentru atacul asupra școlii Minab
O anchetă a The New York Times arată că atacul asupra școlii elementare de fete Minab, soldat cu moartea a 175 de eleve, a fost efectuat de SUA și nu de Israel, contrar informațiilor anterioare.
SUA raportează succes major în atacurile asupra Iranului: aproape 200 de ținte lovite și o navă purtătoare de drone distrusă
Amiralul Brad Cooper, vorbind alături de secretarul Apărării Pete Hegseth, a oferit o actualizare asupra operațiunilor militare.
Cooper, comandantul Comandamentului Central al armatei americane, a declarat că în ultimele 72 de ore forțele SUA au lovit aproape 200 de obiective în Iran, inclusiv echivalentul iranian al Comandamentului Spațial american.
El a afirmat că atacurile cu rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 90%, iar atacurile cu drone s-au redus cu 83% comparativ cu prima zi a conflictului.
Cooper a adăugat că SUA au scufundat peste 30 de nave iraniene, față de 24 anterior, și a precizat că, în ultimele ore, armata americană a lovit o navă purtătoare de drone „de dimensiunea unui portavion din cel de-al Doilea Război Mondial”, care se află „în flăcări în acest moment”.
Triburile din Irak oferă recompensă pentru capul pilotului american
Conform surselor locale, clanul „Al-Karamsha” din Basra a stabilit o recompensă de un milion de dolari pentru oricine predă capul pilotului unui avion de luptă prăbușit în zonă.
Hegseth spune că SUA „abia au început să lupte” împotriva Iranului: „Munițiile noastre sunt pline, voința noastră este de neclintit”
Vorbind la Comandamentul Central al SUA, care supraveghează Orientul Mijlociu, șeful Pentagonului, Hegseth, a declarat că SUA controlează exclusiv calendarul activităților din Iran și va face acest lucru „atâta timp cât este necesar pentru a se asigura că Statele Unite ale Americii își ating” obiectivele.
„Noi stabilim ritmul”, spune el. „Noi stabilim calendarul condus de comandantul de pe teren.”
Referitor la stocurile de arme ale SUA, Hegseth spune că „munițiile noastre sunt pline, iar voința noastră este de neclintit”.
„Abia am început să luptăm și să luptăm decisiv”, le-a spus el reporterilor. „Iranul speră că nu putem susține acest lucru, ceea ce este o greșeală de calcul foarte gravă.”
Miercuri, Hegseth a declarat că războiul ar putea dura până la opt săptămâni, cel mai lung termen stabilit de administrația Trump până acum.
Pete Hegseth spune că Iranul face o „greșeală de calcul” crezând că SUA își va încetini atacurile
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că Statele Unite nu au de gând să încetinească operațiunile militare împotriva Iranului, scriu CNN și Sky News.
Oficialul american a transmis că Washingtonul rămâne hotărât să continue ofensiva și că liderii iranieni interpretează greșit situația dacă se așteaptă la o reducere a acțiunilor militare.
Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă organizate la sediul Comandamentului Central al SUA. Hegseth a afirmat că determinarea americană rămâne mare, chiar și după pierderea a șase militari americani într-un atac recent.
Băncile globale avertizează asupra unei posibile exploziei a prețului petrolului în cazul blocării Strâmtorii Ormuz
Deutsche Bank avertizează că, dacă Strâmtoarea Ormuz va fi blocată complet, prețul petrolului ar putea urca până la 200 de dolari.
JP Morgan estimează că, dacă situația va dura mai mult de trei săptămâni, rezervoarele de stocare din Golful Persic se vor umple, producția va fi oprită forțat, iar prețul petrolului Brent ar putea ajunge la 120 de dolari.
CNN: Un radar al sistemului american THAAD din Iordania ar fi fost lovit
Potrivit CNN, imagini satelitare indică faptul că radarul sistemului american de apărare antirachetă THAAD, aflat la baza aeriană Muwaffaq Al-Salti din Iordania, a fost lovit de Iran.
Analiza sugerează că atacul a vizat echipamentele care detectează rachete și drone, elemente esențiale pentru funcționarea sistemului de apărare antirachetă.
Confuzie în zboruri după lovirea cu rachetă în zona aeroportului Ben Gurion
În urma impactului unei rachete iraniene în apropierea aeroportului Ben Gurion și a izbucnirii unui incendiu, cel puțin două avioane care urmau să aterizeze acolo au fost redirecționate.
Potrivit imaginilor și datelor de zbor, aeronavele survolează zona în așteptarea posibilității de a ateriza, în cazul în care condițiile vor deveni sigure.
Trump: 64% din lansatoare au fost distruse, 60% din rachetele lor au fost lovite
În aceste momente, președintele SUA, Donald Trump, susține o conferință de presă la Casa Albă. El a declarat că „în momentul în care iranienii încearcă să lanseze rachete – în 4 minute atacăm aceeași țintă” și că „64% din lansatoare au fost distruse, 60% din rachetele lor au fost lovite”.
Iranienii au inscripționat rachetele: În amintirea fetelor de la școala Minab
ACUM. Un nou val de atacuri: Israel atacă în Liban și Iran
În același timp, Iranul aruncă rachete cu dispersie spre Tel Aviv.
Foto: Tel Aviv
Foto: Beirut
WP: Guvernul iranian deține în continuare controlul deplin asupra țării
Publicația The Washington Post relatează că serviciile secrete americane nu observă semne de revolte sau diviziuni interne în Iran.
Totodată, publicația notează că guvernul iranian deține în continuare controlul deplin asupra țării.
VIDEO. Drone iraniene lovesc clădiri înalte din Dubai
Imagini cu o situație extrem de tensionată în Dubai la această oră. Dronele Iranului lovesc în zona clădirilor înalte ale orașului.
Un avion Air France din Emiratele Arabe, forțat să se întoarcă
Un zbor charter de evacuare Air France din Emiratele Arabe Unite a trebuit să se întoarcă în aer după ce au fost detectate rachete în apropiere, ceea ce a făcut ca spațiul aerian să fie nesigur, scrie The Times of Israel.
NATO anunță că își intensifică apărarea antirachetă, după incidentul din Turcia
La o zi după ce forțele NATO au doborât o rachetă balistică îndreptată spre Turcia, alianța și-a intensificat apărarea antirachetă balistică și va menține un nivel ridicat până când amenințarea reprezentată de atacurile iraniene se va diminua, a declarat joi un purtător de cuvânt al sediului militar al alianței, Cartierul Suprem al Puterilor Aliate din Europa.
SUA și Israel se pregătesc să reducă intensitatea atacurilor asupra Iranului
Washingtonul și Tel Avivul se pregătesc să reducă intensitatea atacurilor asupra Iranului pentru a continua să efectueze lovituri pentru o perioadă mai lungă de timp, scrie Kan News.
Haaretz: Franța va oferi sprijin operațional militar Libanului în contextul reluării luptelor dintre Hezbollah și Israel
Franța va furniza Forțelor Armate Libaneze vehicule blindate și sprijin operațional, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, în timp ce Hezbollah și Israelul au avut loc un schimb de focuri.
„Îngrijorat de strămutarea zecilor de mii de civili libanezi care fug în prezent din sud, am decis trimiterea imediată de ajutor umanitar pentru aceștia”, a scris președintele pe X.
Macron l-a îndemnat, de asemenea, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu „să nu extindă războiul în Liban” și i-a îndemnat pe liderii iranieni „să nu mai atragă Libanul într-un război care nu este al său”.
Potrivit lui Macron, Hezbollah „trebuie să renunțe la armele sale, să respecte interesul național, să demonstreze că nu este o miliție care primește ordine din străinătate și să le permită libanezilor să se unească pentru a-și păstra țara”.
Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Și Iranul face anunțuri de ultimă oră
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său că va răspunde solicitării de ultim moment a SUA în contracararea dronelor iraniene. În același timp, ministrul de externe iranian anunță și el că Iranul nu negociază cu Donald Trump, este ajutat de China și Rusia și este pregătit pentru o invazie.
„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în apărarea împotriva dronelor Shahed din regiunea Orientului Mijlociu. Am ordonat să furnizăm mijloacele necesare și să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni, care pot garanta securitatea necesară”, a afirmat Zelenski, într-o postare pe rețelele sociale.
Ministrul iranian de externe: Nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să negociem cu SUA
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a afirmat, într-un interviu pentru NBC News, că „Statele Unite au avut șansa lor. De două ori ne-au atacat în timpul negocierilor. Acest lucru ne-a provocat dezgust la gândul unor discuții viitoare. Suntem pe deplin pregătiți și gata să facem față oricărei posibile invazii terestre”.
Acesta a mai subliniat că pe măsură ce războiul continuă, Iranul va lua în considerare orice scenariu.
„Nu avem nicio intenție să închidem Strâmtoarea Ormuz în acest moment, dar, pe măsură ce războiul continuă, vom lua în considerare fiecare scenariu. Nu cerem un armistițiu și nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să negociem cu SUA. Nu le-am trimis niciodată niciun mesaj”, a spus oficialul iranian.
Raport Haaretz: Iranul a lansat peste 500 de rachete și 2.000 de drone de sâmbătă
Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și navale și aproximativ 2.000 de drone de sâmbătă, a declarat o sursă militară agenției de știri iraniene Fars, deținută de Gardienii Revoluției.
Potrivit raportului, aproximativ 40% din lansări au fost îndreptate spre Israel, iar aproximativ 60% au fost trase spre ținte americane din regiune.
Trump: „Trebuie să fiu implicat în alegerea următorului lider al Iranului. Mojtaba Khamenei, fiul lui Khamenei, este inacceptabil pentru mine”
Președintele american Donald Trump a afirmat joi, într-un interviu pentru Axios că el trebuie să fie implicat în alegerea următorului lider al Iranului.
Trump a recunoscut că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat, Ali Khamenei , este cel mai probabil succesor – precizând totodată că consideră acest rezultat inacceptabil pentru el.
„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om ușor (fără influență). Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy [Rodriguez] în Venezuela”, a spus Trump.
Azerbaidjanul și-a închis temporar spațiul aerian în partea de sud a țării
Azerbaidjanul și-a închis temporar spațiul aerian în partea de sud a țării, de-a lungul graniței cu Iranul. De asemenea, a fost oprită și circulația vehiculelor și transportul între stat și Iran.
Financial Times: Războiul cu Iranul va provoca o criză alimentară globală
Perturbarea cauzată de război nu se limitează doar la industria petrolului și gazelor. Orientul Mijlociu este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume, în timp ce Strâmtoarea Ormuz este o rută maritimă vitală pentru exporturi. Aproximativ 35% din exporturile mondiale de uree trec prin această cale navigabilă. Această rută gestionează, de asemenea, 45% din exporturile mondiale de sulf.
Dacă această perturbare continuă, consumatorii pot vedea o creștere a prețului pâinii în șase până la zece săptămâni, a ouălor în câteva luni și a prețului cărnii de porc și a puiului în șase luni, notează Financial Times.