Venezuela privatizează exploatarea petrolului

Adunarea Națională a Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, o lege care deschide complet producția de petrol sectorului privat, potrivit Le Figaro. Până acum, producția de petrol fusese domeniul exclusiv al statului sau al unor societăți mixte în care statul deținea o participație majoritară.

Noua lege prevede că „companiile private cu sediul în Republica Bolivariană a Venezuelei” vor putea exploata petrolul după semnarea contractelor.

Această reformă semnificativă, care trebuie aprobată în a doua lectură, vine la trei săptămâni după dramatica intervenție militară americană în inima orașului Caracas și numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președinte interimar. De atunci, Rodriuez a oferit asigurări de cooperare președintelui american Donald Trump, care nu și-a ascuns interesul pentru petrolul venezuelean, o țară cu cele mai mari rezerve din lume. Potrivit analiștilor, reforma legii petrolului a fost o prioritate pentru companiile americane care doresc să își protejeze potențialele investiții.

Noi numiri în guvernul din Venezuela

Președinta interimară, care pare să-și consolideze puterea, a reorganizat aparatul militar miercuri seară, numind doisprezece ofițeri pentru a conduce regiunile militare. De asemenea, i-a înlăturat din guvern pe apropiații lui Maduro și a făcut noi numiri în cadrul cabinetului. Miercuri, Trump a declarat la Forumul de la Davos că „liderii țării au fost foarte, foarte inteligenți”, referindu-se la Delcy Rodriguez, care rămâne supusă sancțiunilor din partea Washingtonului, inclusiv înghețarea activelor sale. The Guardian a relatat joi că Statele Unite negociau în secret cu dna Rodriguez timp de luni de zile. Citând o sursă americană, ziarul a indicat că în decembrie ea a fost de acord ca Maduro să demisioneze. Autoritățile venezuelene au denunțat articolul ca fiind „fals”.