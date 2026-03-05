Mineralul adesea trecut cu vederea care ar putea proteja oasele pe termen lung

Cercetătorii atrag atenția asupra unui mineral despre care se vorbește rar, dar care ar putea influența sănătatea oaselor în timp, scrie Ecoticias.

Deși calciul domină adesea discuțiile despre oase puternice, oamenii de știință spun că magneziul susține discret densitatea osoasă și rezistența scheletului pe termen lung.

Studii recente sugerează că multe persoane nu consumă cantități suficiente de magneziu. Experții avertizează că acest deficit ar putea afecta sănătatea oaselor mai târziu în viață.

Cercetările indică un factor mai puțin cunoscut pentru rezistența oaselor

Oamenii de știință de la National Institutes of Health din Statele Unite au descoperit că un consum mai ridicat de magneziu este asociat cu o densitate minerală osoasă mai mare.

Densitatea minerală osoasă măsoară cât de puternice și compacte sunt oasele. O densitate mai mică crește riscul de fracturi și osteoporoză mai târziu în viață.

Aproximativ 60% din cantitatea de magneziu din organism este stocată în oase. Cercetătorii spun că acesta contribuie la formarea oaselor și la procesele de regenerare celulară.

De asemena, studiile sugerează că un aport insuficient poate fi asociat cu o densitate osoasă mai scăzută. Unele studii preliminare indică faptul că suplimentele ar putea aduce beneficii moderate pentru anumite persoane în vârstă.

Cu toate acestea, oamenii de știință subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma efectele pe termen lung.

Multe persoane nu ating aportul recomandat

Experții în nutriție spun că aportul insuficient este surprinzător de frecvent. Analizele arată că mai mult de jumătate dintre adulții americani consumă mai puțin decât nivelurile recomandate.

Persoanele în vârstă, adolescenții și cei care suferă de anumite afecțiuni medicale par a fi deosebit de vulnerabili la deficitul de magneziu.

Deficitul ușor trece adesea neobservat, deoarece simptomele pot fi vagi. Oboseala, crampele musculare și slăbiciunea generală sunt uneori asociate cu niveluri scăzute de magneziu.

Dieta și stilul de viață rămân esențiale

Experții spun că alimentația rămâne cea mai sigură metodă de a menține niveluri sănătoase de nutrienți esențiali.

Alimente precum leguminoasele, nucile, semințele, cerealele integrale și legumele cu frunze verzi conțin în mod natural cantități mari de minerale importante pentru sănătatea oaselor.

Medicii pot recomanda uneori suplimente pentru persoanele cu deficit confirmat. Totuși, un aport excesiv de magneziu poate provoca probleme digestive și poate interfera cu anumite medicamente.

Cercetătorii subliniază că sănătatea oaselor depinde de mai mulți factori. O alimentație adecvată, activitatea fizică, aportul de vitamine și evitarea fumatului joacă un rol important în prevenția pe termen lung.