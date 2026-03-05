Un nou studiu pune sub semnul întrebării utilizarea pe termen lung a unui ajutor popular pentru somn

Un nou studiu a ridicat semne de întrebare privind siguranța utilizării pe termen lung a suplimentelor cu melatonină, unul dintre cele mai populare ajutoare pentru somn la nivel mondial, scrie ScienceAlert.

Cercetătorii care au analizat dosarele medicale a peste 130.000 de adulți au descoperit că prescripțiile de melatonină pe termen lung au fost asociate cu rate mai ridicate de insuficiență cardiacă și mortalitate.

Rezultatele au fost prezentate la American Heart Association Scientific Sessions și nu au fost încă evaluate de experți independenți.

Oamenii de știință subliniază că rezultatele indică o asociere, nu o relație directă de cauzalitate. Totuși, studiul evidențiază necesitatea unor cercetări suplimentare privind siguranța utilizării melatoninei pe termen lung.

Studiul leagă utilizarea pe termen lung a melatoninei de riscuri pentru inimă

Experții au examinat dosarele medicale electronice ale unor adulți din Statele Unite și Regatul Unit diagnosticați cu insomnie. Cercetătorii au comparat persoanele cărora li s-a prescris melatonină timp de peste un an cu cele care nu au primit acest supliment.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani, utilizatorii de melatonină pe termen lung au prezentat un risc cu 89% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă. De asemenea, aceștia au avut aproape de două ori mai multe șanse de a muri din orice cauză în perioada analizată.

O analiză secundară a indicat o tendință și mai îngrijorătoare. Persoanele care au folosit melatonină timp de peste un an au fost de aproape 3,5 ori mai predispuse să fie spitalizate din cauza insuficienței cardiace.

Cercetătorii cer prudență și investigații suplimentare

În ciuda rezultatelor, experții spun că acestea trebuie interpretate cu prudență, deoarece studiul are mai multe limitări. Cercetarea s-a bazat pe evidențele prescripțiilor medicale și nu pe chestionare directe privind utilizarea suplimentelor.

Aceasta înseamnă că unele persoane din grupul de control ar fi putut consuma melatonină fără prescripție medicală, mai ales în țările unde produsul se vinde liber.

Specialiștii în medicina somnului spun că rezultatele pun sub semnul întrebării percepția melatoninei ca supliment complet inofensiv. Ei consideră că sunt necesare studii prospective ample pentru a clarifica dacă suplimentarea hormonală poate influența sănătatea cardiovasculară.

Melatonina rămâne un ajutor popular pentru somn

Suplimentele cu melatonină imită un hormon produs în mod natural de creier, care reglează ciclul intern al somnului. Mulți oameni le folosesc pentru a adormi mai ușor sau pentru a trata insomnia.

Experții în sănătate consideră, în general, că melatonina este sigură pentru utilizare pe termen scurt, de obicei între una și două luni. Totuși, datele privind siguranța utilizării pe termen lung sunt limitate, în ciuda popularității tot mai mari a suplimentului la nivel global.