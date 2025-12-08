Deficitul de vitamina D a devenit o criză globală. Experții avertizează asupra riscurilor crescute pentru sănătatea oaselor

Deficitul de vitamina D a ajuns la proporții de criză globală, afectând atât copii, cât și adulți, în contextul în care sursele alimentare sunt limitate, iar expunerea la soare este tot mai redusă, scrie Deccan Harald.

Pentru că cea mai mare parte a vitaminei D, aproximativ 70–80%, este produsă în piele sub acțiunea luminii solare și nu obținută din alimentație, specialiștii avertizează că milioane de oameni nu ating nivelurile necesare pentru menținerea sănătății oaselor și a funcționării optime a organismului.

De ce este vitamina D atât de importantă

Vitamina D permite absorbția calciului și susține formarea, remodelarea și mineralizarea oaselor.

La copii, un deficit sever poate duce la rahitism, o afecțiune care provoacă deformări osoase.

La adulți, nivelurile scăzute pot agrava osteoporoza, pot slăbi structura osoasă sau pot cauza osteomalacie, o afecțiune dureroasă caracterizată de înmuierea oaselor.

Cercetările asociază deficitul de vitamina D și cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, unele tipuri de cancer, scleroză multiplă, artrită reumatoidă și diabet de tip 1.

Femeile însărcinate cu niveluri insuficiente pot influența negativ densitatea osoasă a copiilor lor, crescând riscul de osteoporoză mai târziu în viață.

De câtă vitamină D avem nevoie?

Specialiștii recomandă 200 UI/zi (5 µg) pentru copii și tineri, 400–600 UI/zi (10–15 µg) pentru adulți și până la 1.000 UI/zi pentru persoanele peste 60 de ani.

Pentru majoritatea oamenilor, principala sursă rămâne expunerea la soare: doar 10–20 de minute de lumină directă pe față, brațe și mâini înainte de ora 10:00 sau după ora 14:00 sunt, de regulă, suficiente.

Surse alimentare și gestionarea sănătății osoase

Doar câteva alimente, precum peștele gras, ouăle, ciupercile și uleiul de ficat de cod, conțin în mod natural vitamina D.

Pentru a acoperi deficitul, multe țări fortifică produse precum cerealele și sucurile.

În cazul pacienților cu osteoporoză, asocierea calciului cu vitamina D poate îmbunătăți densitatea osoasă, iar unii pacienți pot necesita tratamente injectabile administrate zilnic sau la șase luni pentru refacerea masei osoase.