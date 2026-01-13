Iași: Un copil de 4 ani a fost lăsat la grădiniță și a fost găsit la piață

Secția nr. 4 Poliție Iași a fost sesizată, marți, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul ei, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieței Chirilă, din municipiul Iași.

Din verificările preliminare a rezultat că cel mic a părăsit incinta grădiniței, în timpul cursurilor.

Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliției Locale. Nu prezenta urme de violență și se afla într-o stare fizică bună.

Copilul a fost dus în siguranță la domiciliu și încredințat familiei.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.