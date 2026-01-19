Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli din Franța

Incidentul a avut loc la o grădiniță din Arcachon, la sfârșitul săptămânii trecute. O educatoare a observat unul dintre elevii săi, în vârstă de doar patru ani, mânuind o bucată de rășină de canabis în timpul pauzei. Educatoarea a intervenit la timp pentru a lua drogul de la copil și a alertat poliția, relatează Le Figaro.

La scurt timp după alertare, forțele de ordine au percheziționat locuința mamei copilului. În timpul percheziției, polițiștii au descoperit câteva zeci de grame de canabis. Interogată de anchetatori, mama în vârstă de 22 de ani a recunoscut că consumă în mod regulat drogul.

În curând, ea va trebui să răspundă pentru aceste acțiuni, în cadrul unei proceduri de înțelegere a vinovăției. Ancheta va trebui să stabilească circumstanțele exacte care i-au permis copilului să aducă narcoticul în școală.