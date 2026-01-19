Prima pagină » Știri externe » Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli din Franța

Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli din Franța

Una dintre educatoarele de la o grădiniță din localitatea Arcachon din Franța l-a descoperit pe băiețel cu jucându-se cu o bucată de rășină de canabis. O anchetă judiciară este în curs de desfășurare.
Foto: Hepta
Laurentiu Marinov
19 ian. 2026, 18:33, Știri externe

Incidentul a avut loc la o grădiniță din Arcachon, la sfârșitul săptămânii trecute. O educatoare a observat unul dintre elevii săi, în vârstă de doar patru ani, mânuind o bucată de rășină de canabis  în timpul pauzei. Educatoarea a intervenit la timp pentru a lua drogul de la copil și a alertat poliția, relatează Le Figaro.

La scurt timp după alertare, forțele de ordine au percheziționat locuința mamei copilului. În timpul percheziției, polițiștii au descoperit câteva zeci de grame de  canabis. Interogată de anchetatori, mama în vârstă de 22 de ani a recunoscut că consumă în mod regulat drogul.

În curând, ea va trebui să răspundă pentru aceste acțiuni, în cadrul unei proceduri de înțelegere a vinovăției. Ancheta va trebui să stabilească circumstanțele exacte care i-au permis copilului să aducă narcoticul în școală.

