Șefa BCE afirmă că economia europeană are nevoie de o „revizuire profundă” pentru a face față noii ordini mondiale

Christine Lagarde a spus că se așteaptă doar la un efect ușor inflaționist din cauza tarifelor americane, cu un impact mai puternic asupra Germaniei decât asupra Franței, dar a adăugat că țările europene ar fi mult mai puternice dacă ar renunța la barierele comerciale netarifare din interiorul blocului comunitar, conform Reuters.

„Având inflația sub control, la 1,9%, impactul va fi minim. Ceea ce este mult mai grav… este gradul de incertitudine creat de aceste inversări constante”, a spus ea, referindu-se la amenințarea unor taxe vamale mai mari.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va impune, de la 1 februarie, tarife pentru Danemarca, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda, precum și pentru Marea Britanie și Norvegia, în contextul disputei legate de Groenlanda.

Uniunea Europeană a calificat acest lucru drept un act de șantaj.

Trump „adoptă adesea o abordare tranzacțională… ridică ștacheta foarte sus, la niveluri care uneori sunt complet nerealiste”, a mai spus Lagarde.

Ca răspuns, Europa ar trebui să indice ce instrumente are la dispoziție, să își demonstreze determinarea colectivă și să fie unită și fermă, a adăugat ea.