Franța solicită organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda

Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda și este pregătită să contribuie la acesta, a transmis miercuri biroul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit Bloomberg și Reuters.

Demersul ar putea provoca o reacție critică din partea președintelui american Donald Trump, care în weekend a amenințat cu tarife opt state europene, după ce acestea au trimis trupe în Groenlanda. Marți, la Davos, Macron a declarat că Europa nu va ceda în fața agresorilor și nu se va lăsa intimidată, criticând amenințarea lui Trump.

Forțele armate ale Danemarcei își extind, de asemenea, exercițiile militare în Groenlanda, astfel încât acestea ar putea avea loc pe tot parcursul anului.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, le-a spus marți locuitorilor insulei să facă pregătiri pentru o posibilă invazie militară, chiar dacă scenariul rămâne unul puțin probabil.

Groenlanda, cu o populație de 57.000 de oameni, face parte din Regatul Danemarcei, dar are propriul guvern care gestionează majoritatea problemelor interne, în timp ce Danemarca este responsabilă pentru apărare și politica externă.