Prima pagină » Știri externe » Franța solicită organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda

Franța solicită organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda

Franța solicită NATO să desfășoare un exercițiu militar în Groenlanda, într-o încercare de a consolida securitatea regiunii.
Franța solicită organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda
Iulian Moşneagu
21 ian. 2026, 10:39, Știri externe

Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda și este pregătită să contribuie la acesta, a transmis miercuri biroul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit Bloomberg și Reuters.

Demersul ar putea provoca o reacție critică din partea președintelui american Donald Trump, care în weekend a amenințat cu tarife opt state europene, după ce acestea au trimis trupe în Groenlanda. Marți, la Davos, Macron a declarat că Europa nu va ceda în fața agresorilor și nu se va lăsa intimidată, criticând amenințarea lui Trump.

Forțele armate ale Danemarcei își extind, de asemenea, exercițiile militare în Groenlanda, astfel încât acestea ar putea avea loc pe tot parcursul anului.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, le-a spus marți locuitorilor insulei să facă pregătiri pentru o posibilă invazie militară, chiar dacă scenariul rămâne unul puțin probabil.

Groenlanda, cu o populație de 57.000 de oameni, face parte din Regatul Danemarcei, dar are propriul guvern care gestionează majoritatea problemelor interne, în timp ce Danemarca este responsabilă pentru apărare și politica externă.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Promotor