Locuitorii din Groenlanda sunt îndemnați să se „pregătească pentru invazia SUA”

Locuitorii din Groenlanda sunt sfătuiți să facă pregătiri de război pe măsură ce temerile de război cresc. Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a spus că populația și autoritățile insulei trebuie să înceapă să se pregătească pentru o posibilă invazie militară, potrivit Express.

Asta deoarece Donald Trump continuă să amenințe cu preluarea controlului asupra insulei.

„Este puțin probabil să existe un conflict militar, dar nu poate fi exclus”, a declarat prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen într-o conferință de presă din Nuuk.

Donald Trump continuă să pună presiune pe Groenlanda și pe aliații europeni prin numeroase declarații. În paralel, avioanele militare americane urmează să aterizeze în Groenlanda. Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a anunțat luni, 19 ianuarie, că aeronavele lor urmează să sosească la Baza Pituffik.

„Împreună cu aeronavele care operează de la baze din SUA și Canada, acestea vor sprijini diverse activități NORAD planificate de mult timp, bazându-se pe cooperarea durabilă dintre Statele Unite și Canada, precum și Regatul Danemarcei. Această activitate a fost coordonată cu Regatul Danemarcei, iar toate forțele de sprijin operează cu autorizațiile diplomatice necesare. Guvernul Groenlandei este, de asemenea, informat despre activitățile planificate”, a transmis NORAD.

Situată pe coasta de nord-vest a Groenlandei, baza Pituffik este cea mai nordică instalație a forțelor SUA și găzduiește sisteme critice pentru avertizarea împotriva rachetelor.