Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran

Un bărbat poreclit „Nostradamus al Chinei” a prezis armistițiul din Iran. Acum el face o predicție tulburătoare despre ce urmează să se întâmple în Orientul Mijlociu. Bărbatul este profesor și își prezintă analizele în fața elevilor și pe un canal online.
sursa foto: fb, Jiang Xueqin
Petru Mazilu
08 apr. 2026, 09:39, Social

Profesorul universitar Jiang Xueqin a prezis că Donald Trump nu își va pune în practică amenințarea privind distrugerea civilizației iraniene și va face un pas înapoi, potrivit Express. Bărbatul poreclit „Nostradamus al Chinei” a mai anunțat că războiul din Orientul Mijlociu nu s-a încheiat și că o confruntare terestră între armatele din Iran și SUA urmează.

Profesorul folosește argumente politice, istorice și strategice atunci când realizează predicții. El le prezintă elevilor săi din Beijing, dar folosește și canalul YouTube Predictive History care a devenit popular. Publicația iordaniană Roya News a descoperit că predicțiile despre Iran au fost făcute încă de luna trecută. Jiang Xueqin a prezentat războiul nu ca o competiție între armate, ci precum un joc strategic complex.

Argumentul chinezului a fost că Iranul, în ciuda faptului că este depășit la capitolul putere de foc, a reușit să controleze ritmul conflictului. Dacă americanii au lansat previzibile valuri de atacuri aeriene, iranienii au răspuns cu precizie, alegându-și momentele și protejându-și stocurile de muniție. Strategia permite unei forțe inferioare din punct de vedere tehnologic să producă atacuri cu mult peste puterea sa, menținând o presiune constantă asupra adversarului.

„Persoana cu cele mai multe opțiuni și o strategie flexibilă va câștiga, de obicei, lupta. Avantajul Iranului constă în flexibilitate. Controlul momentului permite unei forțe mai mici sau mai puțin avansate să influențeze rezultatele în mod disproporționat”, a spus chinezul care a făcut o analogie cu un elev bătăuș care agresează un coleg.

Războiul nu se câștigă doar cu armament

Una dintre concluziile profesorului chinez este că războiul modern nu poate fi decis doar de armament.

„Războaiele nu sunt doar despre armament. Sunt despre controlul narațiunii, al relațiilor politice și al resurselor într-un mod avantajos din punct de vedere strategic”, a explicat chinezul.

Predicția lui Jiang Xueqin că Trump nu va pune în practică amenințarea privind distrugerea civilizației iraniene s-a adeverit prin anunțul legat de armistițiu. Următoarea predicție este îngrijorătoare în special pentru americani.

Profesorul crede că până la urmă Pentagonul va fi nevoit să-și trimită militarii în Iran pentru a-și atinge obiectivele. Rezistența politică internă și constrângerile bugetare din SUA nu îi vor opri pe americanii care sunt nevoiți să-și atingă obiectivele: controlul asupra comerțului cu petrol și instaurarea unui regim prieten la Teheran. Atacurile aeriene nu pot rezolva cele două probleme astfel încât americanii vor fi nevoiți să atace terestru, a fost concluzia lui Jiang Xueqin.

 

Recomandarea video

