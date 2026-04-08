Agenția maritimă a ONU lucrează la un mecanism pentru asigurarea siguranței tranzitului în Strâmtoarea Ormuz

Secretarul general al OMI a precizat într-un comunicat: „Lucrez deja cu părțile relevante pentru a stabili un mecanism adecvat care să asigure tranzitul în siguranță al navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Prioritatea acum este de a asigura o evacuare care să garanteze o navigație sigură”, potrivit Le Figaro.

Această declarație vine după anunțul unui armistițiu de două săptămâni între Statele Unite și Iran.

Teheranul a acceptat „deschiderea totală, imediată și sigură a Strâmtorii Ormuz”, a anunțat președintele american Donald Trump într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare Truth. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat că Teheranul va garanta trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, prin care, înainte de război, trecea aproximativ 20% din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

3 000 de nave, blocate în Golf

„Navele blocate în Golful Persic vor dori să plece imediat ce va fi sigur să facă acest lucru”, a declarat Jakob Larsen, șeful departamentului de securitate al Consiliului Maritim Baltic și Internațional, una dintre cele mai mari asociații maritime internaționale care reprezintă armatorii. „Părăsirea Golfului Persic fără o coordonare prealabilă cu Statele Unite și Iranul ar implica riscuri sporite și nu ar fi recomandabilă”, a subliniat el.

OMI estimase anterior că 20.000 de navigatori la bordul a aproximativ 3.000 de nave de diferite tipuri erau blocați în Golf. Prin urmare, evacuarea ar putea dura ceva timp.