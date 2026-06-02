Ebola s-ar putea să se fi răspândit necontrolat în Republica Democratică Congo (RDC) încă din ianuarie, autoritățile locale identificând pacientul zero al celui mai recent focar al virusului mortal la începutul anului.
„Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile": pacientul zero, identificat încă din ianuarie
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iun. 2026, 07:24, Știri externe
Din anumite motive, informația a fost ascunsă ONG-urilor internaționale de către oficialii din domeniul medical până săptămâna trecută. Medicii locali recunosc că, în opinia lor, focarul din 2026 a început cu un pacient tratat la spitalul din satul Rwampara, conform Mirror.

Satul este situat în estul Republicii Democratice Congo, iar medicii spun că pacientul zero a ajuns la spital la sfârșitul lunii ianuarie. Potrivit acestora, pacientul a decedat în februarie, după ce a infectat opt lucrători din domeniul sănătății înainte de moarte.

The Telegraph relatează că, în lunile următoare, au fost înregistrate cel puțin 1.077 de cazuri suspecte și 223 de decese. Toate aceste cazuri au fost asociate cu tulpina rară Bundibugyo, care s-a răspândit în Republica Democratică Congo în ultimele luni. Au fost raportate și nouă cazuri în Uganda, țara vecină, ceea ce alimentează temerile privind extinderea epidemiei.

Dacă informațiile furnizate de personalul medical local se confirmă, virusul s-ar fi răspândit necontrolat timp de mai multe luni.

Epidemia din 2026 este a treia cea mai mare epidemie de Ebola înregistrată vreodată la nivel mondial.

Focarul, confirmat oficial abia în aprilie

Ministerul Sănătății din Republica Democratică Congo a confirmat oficial focarul abia pe data de 15 mai. Acest lucru ar însemna că virusul a avut la dispoziție luni întregi pentru a circula nestingherit în comunități.

Organizația Mondială a Sănătății credea anterior că primul caz a fost un lucrător medical din orașul Bunia. Acesta a prezentat simptome de Ebola pe 25 aprilie și a murit ulterior, potrivit informațiilor disponibile atunci.

Printre țările considerate vulnerabile se numără Burundi și Sudanul de Sud, aflate în apropierea zonelor afectate. Dacă epidemia a început într-adevăr în ianuarie, alte câteva mii de persoane ar fi putut fi expuse virusului.

Virusul Ebola Bundibugyo este considerat dificil de controlat și nu beneficiază de vaccinuri autorizate sau tratamente cunoscute.

Doar 20% dintre persoanele identificate ca fiind contacte apropiate ale pacienților au fost urmărite de autorități. Aceste date se referă la perioada scursă de la data oficială a izbucnirii epidemiei, stabilită în aprilie.

Mii de persoane sunt în continuare date dispărute, iar amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută.

