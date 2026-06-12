Șase trucuri pentru o grădină mai sănătoasă și mai productivă

Pentru a avea o grădină mai frumoasă și mai prosperă, mai mulți pasionați de grădinărit oferă sfaturi care i-au ajutat pe ei în atingerea acestui obiectiv, potrivit Real Simple.

Indiferent dacă te consideri un profesionist în grădinărit sau un novice, există întotdeauna mai multe de învățat.

Plantarea însoțitoare (sau cultura companion)

Această practică este utilizată pentru ca plantele să se ajute reciproc. Cultura companion ajută plantele să respingă dăunătorii, să atragă polenizatorii sau să își creeze umbră.

Lindsey Chastain, expertă în grădinărit, a recomandat să „includeți gălbenele pentru a combate dăunătorii din jurul perimetrului grădinii dumneavoastră”. „Puteți planta plante fixatoare de azot lângă zonele care drenează azotul. Plantarea fasolei lângă porumb va menține solul bogat în azot pentru porumb. Orice flori care atrag albinele sunt minunate de avut în grădină”, potrivit aceleiași surse.

Testarea solului

Dacă te chinui încontinuu să ai succes în grădina ta, sunt șanse mari să fie ceva în neregulă cu solul tău, transmit grădinarii.

„Un sol bun este esențial. Dacă săpați o grădină în curtea din spate și nu aveți prea mult noroc, testați solul și modificați-l după cum este necesar”.

Propagarea, ca mod de economisire a banilor

Propagarea este o abilitate care merită învățată dacă intenționezi să-ți menții grădina în viață ani de acum înainte.

„Economisesc o grămadă de timp și bani clonând plantele pe care le am deja… Îmi place să văd o plantă începând să se dezvolte singură odată ce este desprinsă de lângă plantă”, a transmis unul dintre pasionații de grădinărit.

„Când vrei să tai o plantă, folosește întotdeauna unelte ascuțite și curate”, sugerează Chastain. „Curățați-vă uneltele după fiecare plantă. Uneltele murdare sunt cea mai rapidă modalitate de a răspândi boli. Uneltele tocite vor provoca daune inutile plantelor”, a transmis ea.

Acoperiți solul cu un strat protector

Protejarea solului este de lucrul cel mai important, potrivit experților.

„Mulciul protejează solul de intemperii și eroziune”, explică Chastain.

„De asemenea, ajută la menținerea temperaturii și la reținerea umidității.” Dar nu uitați că mulciul nu este doar pentru sezonul de creștere, adaugă ea. „După ce curățați straturile de flori pentru iarnă, mulciul gros poate ajuta la protejarea și conservarea straturilor de temperaturile și intemperiile de iarnă. De asemenea, le poate oferi insectelor pe care le doriți în grădină un loc sigur pentru a ierna”, potrivit aceleiași surse.

Dacă sunteți în căutarea unei opțiuni ieftine de mulcire, Chastain sugerează utilizarea frunzelor mărunțite. Pe măsură ce frunzele se descompun, nutrienții lor vor pătrunde în sol.

Plimbați-vă zilnic prin grădină

Poate părea simplu, dar a-ți supraveghea grădina este una dintre cele mai bune metode de a te asigura că poți rezolva o problemă înainte ca aceasta să se transforme într-o dilemă și mai mare.

„Dacă observi o problemă din timp, este mult mai ușor să o remediezi decât dacă o lași să prindă teren”, transmite un alt pasionat de grădinărit, mai arată sursa.

De asemenea, puteți realiza fotografii ale grădinii, astfel încât să puteți privi în urmă și să urmăriți cu atenție orice progres (sau să luați în considerare orice eșecuri).

„Uită-te la partea inferioară a frunzelor, pentru că acolo se ascund majoritatea dăunătorilor. Atinge solul pentru a vedea dacă este suficient de umed. Caută îngălbenirea frunzelor. Caută polenizatori. Caută tulpini și cozi rupte”, spune Chastain.

Udarea adecvată

Chastain dezvăluie că mulți grădinari începători s-ar putea să nu fie conștienți de cât de important este să ude plantele la bază. Nerespectarea acestui lucru ar putea chiar dăuna grădinii, în funcție de condiții.