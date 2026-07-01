Scandal în Germania pe tema demolării buncărului lui Hitler

O dezbatere publică aprinsă a izbucnit la Berlin în urma unei propuneri de demolare a buncărului lui Hitler. Publicația BZ relatează despre planurile de construire a unei clădiri rezidențiale și a unui centru de birouri pe amplasamentul acestuia.

„Un investitor din Hamburg intenționează să construiască 66 de apartamente și o clădire de birouri pe acest amplasament”, arată publicația.

Complexul rămas intact are o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați.

Pereții și plafoanele au o grosime masivă de 1,7 metri de beton armat.

Structura subterană se află într-o stare de conservare remarcabil de bună. În anii ’80, când Republica Democrată Germană (RDG) a ridicat blocuri de locuințe în zonă, buncărul de pe Voßstraße a fost doar acoperit cu pământ și parțial sigilat, spre deosebire de restul complexului nazist care a fost aruncat în aer.

Senatul nu dorește un loc de pelerinaj

Petra Kahlfeldt (65), directoarea clădirilor Senatului din Berlin, a replicat: „ Conservatorii nu văd nevoia de a-l conserva – dar văd nevoia de documentare.” Ea a susținut că există deja suficiente spații subterane bine vizitate și conservate în Berlin. Senatorul Berlinului pentru Dezvoltare Urbană, Christian Gaebler (61, SPD), a respins și el ideea: „Nu vom sta în calea construcției de noi locuințe doar pentru a conserva un buncăr care ar putea deveni apoi un loc de pelerinaj.”

Senatorul berlinez Christian Gebler, care supraveghează problemele legate de construcții, a declarat că autoritățile orașului nu ar trebui să împiedice demolarea buncărului. De asemenea, el consideră că structura ar putea deveni un loc de pelerinaj pentru extrema dreaptă.

Susținătorii patrimoniului se opun demolării

Planurile de demolare a buncărului au stârnit critici intense din partea susținătorilor patrimoniului. În special, Dietmar Arnold, autorul unor cărți de istorie populare și președintele unei asociații care cercetează structurile subterane ale Berlinului, a declarat că buncărul ar trebui conservat și transformat într-un muzeu care să relateze sfârșitul războiului.

„Distrugerea ultimelor rămășițe ale unui centru de comandă nazist este astăzi o nebunie absolută”, a spus Arnold. Consiliul Monumentelor din Berlin critică, de asemenea, ideea demolării buncărului, care are „o semnificație istorică și științifică cuprinzătoare”.

De ce este important buncărul

„Buncărul lui Hitler” în cauză este singura secțiune supraviețuitoare a Cancelariei Noului Reich, construită în 1939. Hitler îl desemnase și ca adăpost pentru mame și copii în timpul bombardamentelor. Crucea Roșie a administrat acolo o perioadă și un spital de urgență, arată jurnaliștii.

Clădirea a fost grav avariată de bombardamentele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar secțiunea rămasă a fost demolată în 1949.

Adolf Hitler însuși s-a sinucis într-un alt buncăr situat la 120 de metri distanță. În acest așa-numit Führerbunker, Hitler s-a ascuns în ultimele luni ale războiului, s-a căsătorit cu Eva Braun și s-a împușcat pe 30 aprilie 1945. Placa de bază și rămășițele pereților laterali ai buncărului încă se mai găsesc. Pline de moloz, rămășițele sunt acum acoperite de o parcare. Acel buncăr a fost distrus după al Doilea Război Mondial, iar zona de deasupra lui a fost în mare parte reconstruită.