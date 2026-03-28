Vicepreședintele JD Vance spune că este obsedat de OZN-uri. Extratereștii sunt: „ființe cerești care zboară și fac lucruri ciudate oamenilor ”

„Nu am reușit încă să dedic suficient timp acestui lucru pentru a înțelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Este ceva de care sunt obsedat”, a spus Vance, amuzat, în podcastul conservatorului Benny Johnson. „Încă mai am trei ani de vicepreședinte. Voi ajunge la rădăcina dosarelor OZN”, a adăugat el, relatează Le Figaro.

Vicepreședintele SUA a fost întrebat la podcast cu privire la declarațiile făcute de Donald Trump în februarie. Trump, invocând „un mare interes public”, a declarat că dorește să ordone agențiilor federale să „identifice și să publice” dosare despre extratereștri și OZN-uri, a căror publicare o cer americanii de zeci de ani.

Președintele a răspuns comentariilor făcute de predecesorul său, Barack Obama, care a răspuns la o întrebare despre existența extratereștrilor: „Sunt reali, dar nu i-am văzut” . „Nu știu dacă sunt reali sau nu”, a comentat Trump, denunțând publicarea de „informații clasificate” de către fostul președinte democrat.

Vicepreședintele: „Cred că sunt demoni”

Invitat să comenteze vineri, JD Vance a declarat: „Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni”. Vicepreședintele, un catolic devotat care s-a convertit în 2019, a explicat că folosește termenul în sensul său creștin, referindu-se la „ființe cerești care zboară și fac lucruri ciudate oamenilor”.

Nu există dovezi ale unei origini extraterestre a OZN-urilor, acele fenomene aeriene neidentificate care inspiră fascinație și numeroase teorii ale conspirației. În 2024, biroul Pentagonului specializat în aceste probleme, numit AARO, a declarat că nu a găsit „nicio dovadă empirică” pentru a concluziona că anumite „fenomene anormale neidentificate” erau de origine extraterestră sau că guvernul SUA ascundea astfel de dovezi.