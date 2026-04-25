Tânăr de 23 de ani, prins la volan cu 173km/h în localitate

Potrivit IPJ Argeș, sâmbătă după-amiaza, polițiștii au prins un tânăr șofer, de 23 de ani, din Cuca, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localității Schitu-Golești, care a fost înregistrat de aparatul RADAR cu viteza de 173 de km/h.

Pe tronsonul pe care circula limita legală era de 50 de km/h.

Tânărul a afost amendat cu 1.822,5 lei, iar permisul de conducere a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru patru luni, fiind eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.