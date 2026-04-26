Traficant de migranți cu dublă cetățenie, sârbă și bulgară, prins la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat sâmbătă pe DN 56, în apropierea stației de taxare Calafat-Vidin, un bărbat de 32 de ani, cu dublă cetățenie bulgară și sârbă, urmărit la nivel internațional.

Aceștia au solicitat intervenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj pentru preluarea și continuarea cercetărilor.

Față de bărbat, autoritățile judiciare din Serbia au emis un mandat european de arestare, în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracțiunii de trafic de migranți, fiind condamnat la pedeapsa de 2 ani de închisoare.

Bărbatul a fost preluat și prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, urmând să fie prezentat Curții de Apel Craiova, în vederea emiterii mandatului de arestare.