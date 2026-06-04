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S-a ascuns în dulap ca să scape de polițiști. Cum a încercat o femeie căutată pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor să scape de autorități

O femeie căutată în Lituania pentru infracțiuni sexuale grave împotriva copiilor a fost găsită ascunsă într-un dulap din Irlanda de Nord.
S-a ascuns în dulap ca să scape de polițiști. Cum a încercat o femeie căutată pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor să scape de autorități
Ioana Târziu
04 iun. 2026, 08:37, Știri externe
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O femeie căutată în Lituania în legătură cu infracțiuni sexuale grave împotriva copiilor a fost găsită ascunsă într-un dulap din Irlanda de Nord, au declarat polițiștii potrivit Mirror.

Femeia, în vârstă de 23 de ani, a fost arestată după ce ofițerii din cadrul Unității Internaționale de Poliție au forțat intrarea într-o proprietate rurală din Coalisland. Ea a fost reținută în baza unui mandat de extrădare lituanian. Ofițerii „au localizat-o pe femeie ascunsă într-un dulap”, au declarat polițiștii din Irlanda de Nord.

Femeia urmează să se prezinte în fața Tribunalului

Ea este căutată în Lituania pentru a executa o pedeapsă cu închisoarea. A primit sentința în urma mai multor infracțiuni sexuale grave comise împotriva unui copil. Abuzurile au avut loc în zona Mazeikiai a țării. Femeia urmează să se prezinte joi în fața Tribunalului de Extrădare din Laganside, mai arată sursa.

Sergentul Davey, din cadrul Unității Internaționale de Poliție a PSNI, a declarat că „în ciuda eforturilor depuse de această fugară de a se ascunde și de a evita consecințele acțiunilor sale, ea a fost reținută”.

Autoritățile au mai transmis că arestarea femeii reprezintă „un alt exemplu” al faptului că poliția din Irlanda de Nord „lucrează pentru a localiza, aresta și aduce în fața instanțelor persoanele căutate pentru infracțiuni grave în Europa”, potrivit aceleiași surse.

Forțele de ordine sunt „din ce în ce mai implicate cu Centrul Comun pentru Criminalitate Internațională din Regatul Unit, împreună cu partenerii din cadrul Interpol și Europol. Colaborarea are scopul de a face dreptate atât victimelor din Irlanda de Nord, cât și din străinătate”.

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