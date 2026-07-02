Președintele Lituaniei: Partidele parlamentare au convenit eliminarea interdicției constituționale privind armele nucleare

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat joi că partidele parlamentare au ajuns la un acord privind un plan de eliminare a unei prevederi din Constituție care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul lituanian.

„Situația geopolitică se deteriorează. Constituția noastră a fost redactată într-o perioadă în care circumstanțele geopolitice erau complet diferite”, a afirmat Nausėda, conform Reuters.

Șeful statului a declarat că, în prezent, nu există planuri imediate pentru stocarea de arme nucleare în Lituania, însă eliminarea interdicției constituționale ar permite țării să nu fie constrânsă în cazul în care situația de securitate se va modifica în viitor.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor regionale și al preocupărilor tot mai mari legate de securitatea în Europa de Est.