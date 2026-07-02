Prima pagină » Știri externe » Președintele Lituaniei: Partidele parlamentare au convenit eliminarea interdicției constituționale privind armele nucleare

Președintele Lituaniei: Partidele parlamentare au convenit eliminarea interdicției constituționale privind armele nucleare

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat joi că partidele parlamentare au convenit asupra unui plan de eliminare a unei prevederi constituționale care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării, invocând deteriorarea situației geopolitice regionale.
Președintele Lituaniei: Partidele parlamentare au convenit eliminarea interdicției constituționale privind armele nucleare
Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei. Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
02 iul. 2026, 13:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat joi că partidele parlamentare au ajuns la un acord privind un plan de eliminare a unei prevederi din Constituție care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul lituanian.

„Situația geopolitică se deteriorează. Constituția noastră a fost redactată într-o perioadă în care circumstanțele geopolitice erau complet diferite”, a afirmat Nausėda, conform Reuters.

Șeful statului a declarat că, în prezent, nu există planuri imediate pentru stocarea de arme nucleare în Lituania, însă eliminarea interdicției constituționale ar permite țării să nu fie constrânsă în cazul în care situația de securitate se va modifica în viitor.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor regionale și al preocupărilor tot mai mari legate de securitatea în Europa de Est.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da