Kremlinul respinge acuzațiile Lituaniei privind atacuri asupra infrastructurii și acuză NATO de militarizare

Moscova susține că astfel de afirmații reprezintă o justificare pentru intensificarea militarizării statelor baltice și pentru consolidarea prezenței NATO în regiune, scrie Reuters.

Declarațiile vin după ce președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a afirmat într-un interviu că serviciile de informații lituaniene dețin date potrivit cărora Rusia ar avea în vedere atacuri asupra infrastructurii energetice și de transport. În acest context, autoritățile de la Vilnius au anunțat că vor întări măsurile de securitate în jurul obiectivelor considerate strategice.

Kremlinul respinge acuzațiile Lituaniei privind atacuri asupra infrastructurii și critică declarațiile oficialilor lituanieni

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat acuzațiile drept „o nouă serie de povești menite să sperie populația”, susținând că acestea urmăresc să pregătească opinia publică pentru o nouă etapă de militarizare.

„Aceasta este doar cea mai recentă serie de povești alarmiste menite să continue manipularea populației și să o pregătească pentru o militarizare suplimentară”, a declarat Peskov în fața jurnaliștilor.

Oficialul rus a adăugat că, în opinia Moscovei, statele baltice au nevoie să prezinte Rusia drept un adversar pentru a justifica dezvoltarea infrastructurii militare a NATO în regiune.

Potrivit acestuia, „pentru a realiza acest lucru, este necesar să fie prezentată o altă țară – în acest caz Rusia – drept inamic, folosind acest pretext pentru extinderea infrastructurii militare NATO în toate formele sale în statele baltice”.

Tensiunile din regiunea baltică

Relațiile dintre Rusia și statele baltice s-au deteriorat semnificativ în ultimii ani, în special după declanșarea războiului din Ucraina. Lituania, alături de Letonia și Estonia, și-a consolidat măsurile de securitate și a susținut întărirea flancului estic al NATO.

În același timp, Moscova acuză în mod repetat Alianța Nord-Atlantică că își extinde infrastructura militară în apropierea granițelor ruse și consideră că această evoluție reprezintă o amenințare la adresa securității sale.