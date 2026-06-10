Violențe anti-imigrație la Belfast după un atac cu cuțitul comis de un cetățean sudanez. Sute de manifestanți mascați au incendiat case și mașini. Reacția Ambasadei României

Cauza protestelor

Orașul Belfast a fost scena unor violențe anti-imigrație în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au atacat polițiști și au incendiat vehicule în mai multe zone din Irlanda de Nord, relatează Reuters.

În timpul incidentelor, mai multe locuințe au fost incendiate, iar mai multe familii au fost evacuate de urgență de către poliție. De asemenea, imagini apărute în spațiul public arată cum autoritățile au evacuat o familie dintr-o casă cuprinsă de flăcări.

A Sudanese man stabbed a man repeatedly in the head and neck on a north Belfast street Monday night. Video spread fast. By Tuesday evening, hundreds of masked men were rioting across Belfast. Burning a Glider bus, torching cars, setting houses on fire, and forcing families… pic.twitter.com/sF3rsQ6NWQ — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Violențele au degenerat pe fondul unui atac de luni, când un cetățean sudanez în vârstă de 30 de ani a atacat cu cuțitul un alt bărbat, fiind ulterior pus sub acuzare pentru tentativă de omor.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a descris atacul inițial cu cuțitul ca fiind „șocant”, în timp ce Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O’Neill, a condamnat dur violențele stradale: „Grupuri de bărbați mascați care incendiază casele unor familii reprezintă nimic mai puțin decât o lașitate dezgustătoare”.

Ministrul Justiției din Irlanda de Nord, Naomi Long, și Claire Hanna, liderul partidului de opoziție SDLP, au atras atenția că actori online de rea-credință au manipulat furia oamenilor pentru a porni un „pogrom bazat pe rasă”.

Reacția Ambasadei României

Ambasada României din Regatul Unit a precizat că monitorizează situația tensionată și a emis un set de recomandări pentru cetățenii români.

„Ambasada, Consulatul General al României la Edinburgh, împreună cu consulul onorific al României din Irlanda de Nord, monitorizează situația din Irlanda de Nord, unde aseară au avut loc o serie de proteste care au devenit violente, în special în mai multe zone din orașul Belfast. Recomandăm cetățenilor români din regiune să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată. Orice persoană care se află în pericol trebuie să apeleze numărul de urgență 999 sau 112. În cazul în care există persoane afectate, fie prin acte de discriminare sau prin distrugerea bunurilor, acestea pot face sesizări la Poliția din Irlanda de Nord fie la telefon 101, fie completând formularul online”, se arată într-un mesaj publicat pe Facebook.