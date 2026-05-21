Prima pagină » Știrile zilei » Ce muniție nucleară a livrat Rusia către Belarus pentru antrenament

Ce muniție nucleară a livrat Rusia către Belarus pentru antrenament

Ministerul rus al Apărării a livrat arme nucleare Belarusului, anunță autoritățile din Moscova. Ministerul rus al Apărării a anunțat că bazele de teren ale brigăzii de rachete din Belarus au fost livrate muniții nucleare pentru exerciții.
Ce muniție nucleară a livrat Rusia către Belarus pentru antrenament
Sorina Matei
21 mai 2026, 09:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Personalul unității de rachete a Republicii Belarus desfășoară misiuni de antrenament de luptă pentru a obține muniție specială pentru sistemul de rachete operațional-tactice Iskander-M, a echipa vehiculele de lansare cu aceasta și a avansa pe ascuns într-o zonă desemnată pentru a se pregăti pentru lansări”, se arată în comunicatul departamentului.

Iskander-M (denumirea NATO: SS-26 Stone) este un sistem mobil rus avansat de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Proiectat pentru a lovi ținte strategice terestre, sistemul poate transporta atât focoase convenționale, cât și nucleare

Forțele Armate Ruse desfășoară exerciții de pregătire pentru utilizarea forțelor nucleare sub amenințarea agresiunii. Aceasta include exersarea antrenamentului comun și a utilizării armelor nucleare staționate în Belarus.

În perioada 19-21 mai, Forțele Armate Ruse fac exerciții de pregătire pentru utilizarea forțelor nucleare în fața unei amenințări agresive. Forțele de Rachete Strategice (SMF), Flota Pacificului (PF), Flota Nordului, Comandamentul Aviației de Rază Lungă și unele forțe din Districtele Militare Leningrad și Central participă la exerciții, a relatat serviciul de presă al Ministerului Apărării rus.

Peste 64.000 de militari și peste 7.800 de echipamente participă la exercițiile nucleare, inclusiv peste 200 de lansatoare de rachete, peste 140 de aeronave, 73 de nave de suprafață și 13 submarine, dintre care opt sunt submarine cu rachete strategice.

Scopul principal al exercițiilor, a explicat Ministerul Apărării, este de a exersa descurajarea inamicului și de a evalua nivelul de pregătire al personalului. În plus, este planificată exercițiul de antrenament comun și utilizarea armelor nucleare staționate în Belarus. Ministerul Apărării a anunțat, de asemenea, lansări de rachete balistice și de croazieră pe poligoane de testare din Rusia.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Românii plătesc facturi record în luna mai. De ce listele de întreținere au crescut, deși caloriferele au fost reci
Libertatea
Otrava pe care mulți români o beau zilnic. Un medic a numit-o „lichidul morții”
CSID
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia