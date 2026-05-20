Prima pagină » Social » Patru persoane și trei firme, cercetate în cazul exploziei blocului din Rahova

Patru persoane și trei firme, cercetate în cazul exploziei blocului din Rahova

Patru persoane fizice și trei persoane juridice sunt cercetate în cazul exploziei blocului din Rahova, produse în 17 octombrie 2025, a anunțat miercuri Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Patru persoane și trei firme, cercetate în cazul exploziei blocului din Rahova
Foto: Alexandra Pandrea / MediafaxFoto
Cosmin Pirv
20 mai 2026, 14:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, urmărirea penală se efectuează în prezent față de patru persoane fizice, din care trei sub măsura preventivă a controlului judiciar, precum și față de trei persoane juridice, din care una sub măsura preventivă a interzicerii desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea.

Procurorii anunță că, printre activitățile efectuate, au fost dispuse și se află în derulare mai multe expertize, printre care una criminalistică privind stabilirea mecanismului de producere și desfășurare a exploziei, a cauzelor care au determinat deflagrația, a naturii materialului explozibil și a factorilor favorizanți, cu termen de finalizare 1 august 2026.

De asemenea, este în derulare o expertiză tehnică judiciară în domeniul electroenergetic privind verificarea conformității rețelei electrice din zona afectată, stabilirea existenței unui eventual defect electric și evaluarea contribuției acestuia la afectarea conductei de gaz și la producerea exploziei, cu termen de finalizare 1 iunie 2026.

Totodată, o expertiză tehnică judiciară în domeniul gazelor privind identificarea sursei scurgerii și acumulării de gaze, verificarea conformității instalațiilor și stabilirea rolului acestora în producerea exploziei are ca termen de finalizare data de 1 august 2026.

Parchetul arată că, până acum, au formulat pretenții civile, pentru prejudiciile materiale sau morale suferite, 176 de persoane fizice sau juridice, 167 dintre acestea fiind audiate în calitate de persoane vătămate ori părți civile.

Procurorii spun că s-a dispus desemnarea a patru reprezentanți comuni, avocați din oficiu, pentru un număr de 172 de persoane vătămate sau părți civile, prin care acestea din urmă își pot exercita drepturile procesuale.

Sechestru pe 21 de imobile și 4 autoturisme

În cauză, au fost introduse, în calitate de părți responsabile civilmente, două persoane juridice, în scopul reparării prejudiciului în întregime, în solidar cu inculpații persoane fizice, în măsura în care aceștia din urmă vor fi găsiți vinovați.

De asemenea, în vederea garantării reparării pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând persoanelor fizice și juridice cercetate, până la concurența sumelor de 53.427.296 euro și 10.476.212,69 lei. Au fost indisponibilizate 21 imobile și 4 autoturisme.

Procurorii anunță că activitățile de urmărire penală continuă cu administrarea probatoriului necesar pentru lămurirea completă a cauzei, identificarea persoanelor care au săvârșit infracțiunile cercetate și pentru stabilirea răspunderii penale a acestora.

O explozie puternică s-a produs în data de 17 octombrie 2025 într-un bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei.

În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Mugur Isărescu demontează propaganda lui Bolojan. „România nu a fost și nu este în incapacitate de plată”, o spune răspicat guvernatorul BNR: „Este catastrofic și nu ne face bine”
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Criminalul Emil Gânj – de o cruzime accentuată și incapabil de autocontrol. Avertismentul judecătorului pentru autorități: „Ordinul de protecție nu poate reprezenta o simplă formalitate”
Libertatea
E oficial! Românii care nu mai pierd bani la concediul medical. Măsura intră în vigoare de la 1 iunie 2026
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia