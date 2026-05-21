Un ministru israelian provoacă indignare diplomatică cu un videoclip cu abuzuri asupra activiștilor din flotila din Gaza

Trei activiști au fost duși la spital în urma violențelor israeliene, au declarat avocații care îi reprezintă pe membrii grupului. Ulterior, au fost externați. Alte zeci de persoane suspectează că au coaste rupte, ceea ce le-a cauzat probleme respiratorii, potrivit The Guardian.

„Echipa raportează încălcări sistematice ale garanțiilor procesuale și abuzuri fizice și psihologice pe scară largă din partea autorităților israeliene”, a declarat grupul pentru drepturile omului Adalah într-un comunicat. Au existat „un număr mare de plângeri de violență extremă”.

Videoclipul lui Ben-Gvir a stârnit o reacție rapidă și furioasă din partea țărilor ai căror cetățeni se aflau la bordul ambarcațiunilor, inclusiv Marea Britanie, Canada, Germania, Olanda, Spania, Irlanda, Australia și Noua Zeelandă, în multe cazuri de la vârful guvernului.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, unul dintre cei mai fideli aliați ai țării, a descris comportamentul lui Ben-Gvir drept „josnic” și a spus că ministrul a „trădat demnitatea națiunii sale”.

Ministrul israelian a provocat deținuții

Videoclipul include imagini cu zeci de bărbați și femei îngenuncheate în rânduri, cu frunțile la pământ și mâinile legate la spate. Ben-Gvir l-a postat pe contul său de socializare cu titlul „Bun venit în Israel” în engleză. El apare fluturând un steag israelian, batjocorind și provocând deținuții, inclusiv strigând: „Poporul Israelului trăiește” în fața unui bărbat legat.

Peste 400 de activiști din 40 de țări, călătorind la bordul a 50 de nave, au luat parte la flotilă, au declarat organizatorii. Aceasta a plecat din Turcia transportând alimente și alte ajutoare, într-o ultimă încercare de mare amploare de a rupe blocada israeliană asupra Gazei.