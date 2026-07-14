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Curs de prim ajutor pentru jurnaliști: cum pot salva o viață înainte de sosirea ambulanței

Reporteri, fotoreporteri și videoreporteri au renunțat pentru câteva ore la rolul de observatori și au devenit cursanți. În cadrul unui atelier practic organizat de Groupama, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, aceștia au învățat cum să acorde primul ajutor și cum să intervină corect în situații critice, până la sosirea echipajelor medicale.
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Rareș Mustață
14 iul. 2026, 19:21, Social
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Mai mulți jurnaliști au participat, marți, la un curs practic de prim ajutor organizat de Groupama împreună cu Fundația pentru SMURD. Organizatorii au subliniat că, înainte de sosirea echipajelor de intervenție, un gest făcut corect poate salva o viață. Pe parcursul cursului, participanții au învățat să recunoască o situație critică, să evalueze starea unei victime și să acorde primul ajutor până la sosirea personalului medical. Instruirea a fost una interactivă, iar jurnaliștii au pus în practică tehnicile prezentate de specialiști, exersând diferite scenarii de intervenție.

Printre exercițiile realizate s-au numărat metode de stabilizare a unei persoane rănite, poziționarea corectă a victimei în funcție de starea acesteia și pașii care trebuie urmați pentru a menține persoana în siguranță până la preluarea de către echipajele medicale. Reprezentanții Groupama și ai Fundației pentru SMURD au transmis că inițiativa urmărește să ofere jurnaliștilor instrumentele necesare pentru a reacționa eficient în situații limită, având în vedere că aceștia sunt deseori martori ai unor evenimente în care fiecare minut contează.

Mesajul organizatorilor a fost că, dincolo de misiunea de a informa publicul, există momente în care cea mai importantă intervenție a unui jurnalist nu este cu camera sau microfonul, ci prin acordarea primului ajutor unei persoane aflate în pericol. În astfel de situații, cunoștințele dobândite pot face diferența dintre viață și moarte.

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