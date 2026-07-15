„Europa s-a întors”: mii de oameni trec fără controale între Spania și Gibraltar

La miezul nopții, primii pietoni și șoferi au trecut din Spania în Gibraltar fără să mai fie supuși controalelor vamale și de frontieră. Momentul a fost marcat de sute de persoane adunate la graniță, iar premierul Gibraltarului, Fabian Picardo, a declarat: „Europa s-a întors”, scrie Euronews.

Ce prevede noul acord

Eliminarea controalelor este rezultatul unui acord negociat timp de mai mulți ani între Bruxelles, Londra și Madrid, după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Documentul aliniază Gibraltar la regulile spațiului Schengen pentru circulația persoanelor pe frontiera terestră cu Spania. În schimb, pasagerii care sosesc din afara spațiului Schengen vor continua să fie verificați în aeroportul și portul din Gibraltar. Acordul a fost semnat marți, la Bruxelles, în prezența comisarului european Maroš Šefčovič, a reprezentanților Marii Britanii și Spaniei, precum și a liderului executivului din Gibraltar.

Mii de navetiști vor câștiga timp în fiecare zi

Schimbarea este una esențială pentru economia Gibraltarului, teritoriu britanic autonom cu aproximativ 40.000 de locuitori, care depinde de circa 15.500 de angajați ce traversează zilnic granița din Spania. Până acum, la orele de vârf se formau frecvent cozi lungi, iar timpul de așteptare varia în funcție de tensiunile diplomatice dintre Londra și Madrid privind statutul Gibraltarului. Reprezentanți ai mediului de afaceri spun că eliminarea controalelor va facilita recrutarea și păstrarea angajaților din Spania, reducând întârzierile și incertitudinea de la frontieră.

Pedro Sánchez: „Dispare ultimul zid din interiorul Uniunii Europene”

Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze zona de frontieră, unde gardurile și infrastructura vechilor puncte de control au început deja să fie demontate. Șeful guvernului de la Madrid a descris acordul drept eliminarea „ultimului zid din interiorul Uniunii Europene”, apreciind că acesta poate transforma regiunea într-un spațiu al prosperității comune. La rândul său, Fabian Picardo a afirmat că înțelegerea elimină „barierele fizice ale unei epoci marcate de tensiuni”, fără a afecta autonomia Gibraltarului.

O dispută veche de peste trei secole

Gibraltarul se află sub administrație britanică din 1713, când a fost cedat Marii Britanii prin Tratatul de la Utrecht. Spania nu a renunțat niciodată la revendicările asupra teritoriului. Una dintre cele mai tensionate perioade a fost în 1969, când regimul lui Francisco Franco a închis complet frontiera timp de 13 ani, separând familii și blocând circulația muncitorilor dintre cele două teritorii.

De atunci, granița a rămas un punct sensibil în relațiile dintre Londra și Madrid, iar controalele au fost adesea înăsprite în perioadele de tensiuni diplomatice. Intrarea în vigoare a noului acord marchează una dintre cele mai importante schimbări în statutul practic al Gibraltarului de la Brexit încoace și pune capăt unui regim de frontieră care a influențat viața de zi cu zi a zeci de mii de oameni.