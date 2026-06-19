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Moment istoric, după Brexit: celebra graniță dintre Spania și Gibraltar dispare

Au început lucrările de demolare a frontierei terestre dintre Spania și Gibraltar.
Moment istoric, după Brexit: celebra graniță dintre Spania și Gibraltar dispare
Mădălina Dinu
19 iun. 2026, 20:24, Știri externe
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De ambele părți ale graniței se lucrează la desființarea infrastructurii de frontieră, un moment istoric pentru regiune. După ani întregi de negocieri și dispute post-Brexit, Uniunea Europeană și Marea Britanie se pregătesc să semneze un acord privind Gibraltarul, care este teritoriu britanic.

Tratatul, care are circa o mie de pagini, va fi semnat pe 13 iulie și va intra în vigoare două zile mai târziu. Documentul va integra de facto Gibraltarul în Spațiul Schengen, fără a afecta în vreun fel suveranitatea britanică asupra teritoriului.

În acest context, celebra „La Verja”, bariera care desparte orașul spaniol La Línea de la Concepción de Gibraltar, va fi eliminată definitiv. Gibraltar nu va adera la UE sau la Schengen, dar va beneficia de o soluție adaptată. Astfel, controalele Schengen vor fi făcute de către Poliția din Spania la aeroportul din Gibraltar și în port.

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