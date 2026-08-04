Italia face un pas înapoi după disputa cu Spania privind criza migrației

Italia încearcă să calmeze tensiunile apărute în Uniunea Europeană după criza migrației din enclava spaniolă Ceuta.

La o reuniune de urgență a miniștrilor de Interne din UE, ministrul italian Matteo Piantedosi a declarat că decizia Romei de a introduce controale temporare la frontierele interne nu reprezintă o sancțiune la adresa Spaniei, relatează Euractiv.

„Aceasta nu este în niciun caz o măsură îndreptată împotriva Spaniei sau a oricărui alt partener”, le-a transmis Piantedosi omologilor săi europeni, potrivit publicației.

Cum a izbucnit disputa dintre Italia și Spania

Criza a început după ce aproximativ 60.000 de migranți marocani au ajuns în Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii.

Guvernul condus de Giorgia Meloni, susținut de Danemarca și de alte aproximativ 20 de state membre, a acuzat Madridul că politicile sale favorabile migrației au creat un „factor de atracție” pentru migranți.

Ca răspuns, Italia a introdus controale temporare pentru persoanele care sosesc din Spania pe cale aeriană și maritimă, măsură care va rămâne în vigoare timp de o lună.

La reuniunea de marți, însă, ministrul italian a adoptat un ton mult mai conciliant.

El a subliniat că măsura respectă regulile Schengen și a amintit că mai multe state europene au recurs în trecut la controale temporare la frontierele interne.

Totodată, Piantedosi a susținut că Italia a suportat ani la rând o povară disproporționată în gestionarea migrației, invocând inclusiv criza de la Lampedusa din 2023.

Spania: aproape toți migranții s-au întors în Maroc

După reuniune, ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, și-a exprimat speranța că Italia va renunța la controalele temporare.

Oficialul a anunțat că aproximativ 70.000 dintre cei 72.000 de migranți care au intrat în Ceuta s-au întors deja în Maroc, apreciind că reacția autorităților spaniole a fost rapidă și eficientă.

Potrivit Euractiv, mai mulți miniștri și diplomați europeni au transmis că discuțiile s-au concentrat pe reducerea tensiunilor politice și pe identificarea unor soluții comune pentru combaterea migrației ilegale.

Nicio discuție despre suspendarea Spaniei din Schengen

Deși în ultimele zile au existat speculații privind posibile sancțiuni împotriva Madridului, doi diplomați europeni au declarat pentru Euractiv că niciun ministru nu a cerut suspendarea Spaniei din spațiul Schengen în cadrul reuniunii.

Fernando Grande-Marlaska a afirmat că statele care criticaseră cel mai dur Spania „și-au reconsiderat poziția”, iar întâlnirea s-a desfășurat într-un climat constructiv.

„Nu a existat niciodată cel mai mic risc ca integritatea spațiului Schengen să fie compromisă”, a declarat ministrul spaniol.

Și Danemarca, una dintre țările care criticase inițial Madridul, și-a nuanțat poziția.

Ministrul danez al Integrării, Morten Bødskov, a declarat că este „foarte mulțumit că Spania a acționat rapid” pentru gestionarea situației.

UE pregătește măsuri noi împotriva migrației ilegale

În pofida detensionării relațiilor dintre Roma și Madrid, majoritatea guvernelor europene continuă să se opună planului premierului Pedro Sánchez de a regulariza aproximativ 500.000 de migranți fără acte, considerând că această măsură ar putea încuraja noi valuri de migrație.

Comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, a declarat că înțelege preocupările Italiei și ale altor state membre, subliniind că cetățenii europeni sunt îngrijorați de presiunea migrației ilegale.

În același timp, el a afirmat că Europa controlează în prezent fenomenul mai bine decât în ultimele decenii.

Potrivit Euractiv, Comisia Europeană pregătește deja un nou pachet de măsuri care va include consolidarea agenției europene pentru frontiere, Frontex, precum și intensificarea luptei împotriva rețelelor de trafic de migranți, accelerarea returnărilor și dezvoltarea parteneriatelor cu statele de origine și de tranzit ale migranților.