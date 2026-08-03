Ursula von der Leyen promite sprijin Spaniei după criza din Ceuta și cere întărirea frontierelor UE

Într-o scrisoare trimisă luni premierului spaniol, președinta Comisiei Europene a lăudat modul în care autoritățile spaniole și marocane au gestionat afluxul de migranți veniți din Maroc în exclava spaniolă din nordul Africii, relatează Politico.

Sánchez îi scrisese anterior Ursulei von der Leyen pentru a-i condamna pe liderii europeni care „au ales să atace Spania și să ceară excluderea temporară a acesteia din spațiul Schengen”.

Premierul italian Giorgia Meloni a propus joi suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, iar Italia și Franța au introdus săptămâna trecută restricții asupra liberei circulații.

Peste 50.000 de persoane au trecut săptămâna trecută din Maroc în Ceuta, iar zeci de persoane au murit în timpul traversării. Aproape toți migranții care au ajuns în exclava spaniolă s-au întors între timp în Maroc.

Ursula von der Leyen a apreciat „gestionarea rapidă” a returnărilor și a afirmat că autoritățile spaniole și marocane au împiedicat deplasarea ilegală a migranților către Spania continentală și către restul Europei.

Dispută între statele UE privind politica Spaniei

Criza a declanșat o nouă dispută în Uniunea Europeană privind politica de migrație a Madridului, inclusiv planul guvernului spaniol de a legaliza șederea a peste un milion de migranți fără documente.

Unele guverne europene susțin că măsura poate încuraja migrația ilegală, deoarece ar crea impresia că intrarea neregulamentară în Spania poate duce ulterior la obținerea dreptului de ședere.

Sánchez a respins acuzațiile și a susținut că unele state europene au reacționat într-un mod „egoist” și „polarizant”. Premierul spaniol a afirmat că țara sa are nevoie de solidaritate europeană, nu de critici, după pierderile de vieți omenești și presiunea exercitată asupra autorităților din Ceuta.

„Migrația este o provocare europeană care necesită un răspuns european. Iar în această privință, solidaritatea este fundamentală”, a scris von der Leyen.

Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, i-a transmis ministrului spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, că UE este dispusă să își sporească sprijinul pentru Spania și să trimită personal suplimentar al Frontex în Ceuta.

Frontex are deja angajați în Ceuta, în Insulele Canare și în anumite zone ale coastei Andaluziei. Madridul a refuzat însă în repetate rânduri să solicite extinderea prezenței agenției, argumentând că dispune de suficiente resurse pentru controlul frontierelor.

Von der Leyen: Trebuie să facem mai mult

Președinta Comisiei Europene a afirmat că situația din Ceuta a scos la iveală probleme în sistemul european de gestionare a frontierelor.

„Este clar că trebuie să facem mai mult pentru a ne consolida frontierele în punctele critice”, a scris Ursula von der Leyen. Aceasta a menționat inclusiv monitorizarea atentă a frontierelor și folosirea barierelor fizice acolo unde este necesar.

Ursula von der Leyen a prezentat cinci priorități: prevenirea migrației ilegale printr-o cooperare mai strânsă cu statele partenere, întărirea frontierelor externe ale UE, dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie, destructurarea rețelelor de trafic de migranți și îmbunătățirea procedurilor de returnare.

Marocul rămâne un „partener strategic important” în combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane, a afirmat președinta Comisiei.

„Spania și cetățenii săi se pot baza pe sprijinul constant al Comisiei”, a încheiat Ursula von der Leyen.