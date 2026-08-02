Spania, avertizată din timp despre criza din Ceuta? Serviciile de informații ar fi semnalat riscul unui aflux de migranți

Guvernul spaniol ar fi fost avertizat cu câteva zile înainte de izbucnirea crizei din Ceuta că există riscul unui aflux masiv de migranți, potrivit unor informații provenite din mai multe surse din serviciile de informații militare și civile, relatează Euronews.

Potrivit surselor citate, serviciile de informații au transmis mai multe avertizări către autorități, inclusiv în orele dinaintea traversării în masă a frontierei. Acestea indicau că regele Mohammed al VI-lea ar putea face un „gest de mărinimie” la graniță cu ocazia Zilei Tronului din Maroc.

Ulterior, au apărut informații privind migranți care traversau înot din zona Fnideq, cunoscută în spaniolă drept Castillejos, dar și despre autobuze care transportau persoane din diferite regiuni ale Marocului către frontieră.

Pe parcursul a aproximativ zece zile, aproape 1.000 de persoane au intrat în Ceuta înot. Oficialii din serviciile de informații ar fi considerat acest lucru un test din partea autorităților marocane și au transmis această evaluare guvernului.

În cele din urmă, între 60.000 și 75.000 de migranți au trecut granița în Ceuta, marcând cea mai mare criză de migrație din istoria orașului autonom. Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, aproximativ 53.000 de persoane s-au întors în Maroc în zilele care au urmat.

Sursele citate spun că forțele de ordine aflate la punctul de trecere Tarajal, Garda Civilă și Poliția Națională, nu au mai putut opri valul de migranți și și-au concentrat eforturile asupra acordării de ajutor persoanelor rănite.

Aceleași surse au criticat autoritățile de la Madrid pentru faptul că armata nu a fost mobilizată imediat. „Ar fi putut fi mobilizate fără întâlniri prealabile, pur și simplu în urma unei decizii politice și a unui ordin din partea comandamentului operațiunilor”, au declarat sursele.

Ofițerii aflați în teren au afirmat, de asemenea, că jandarmeria marocană ar fi rămas pasivă în timp ce migranții încercau să treacă frontiera, atât pe lângă dig, cât și prin zona punctului de trecere, unde unii au escaladat gardurile.

Reprezentanți ai Gărzii Civile au spus că situația actuală diferă de cea din mai 2021, când Marocul a relaxat controalele la frontieră din cauza disputei diplomatice generate de primirea în Spania a liderului Frontului Polisario, Brahim Ghali.

De această dată, potrivit surselor, numărul persoanelor care ajungeau înot în Ceuta crescuse constant în ultimele săptămâni.

Aceștia pun fenomenul și pe seama unei hotărâri a Curții Supreme spaniole, care interzice returnarea imediată a migranților care ajung pe teritoriul spaniol înot.

La câteva ore după apariția acestor informații, Ministerul spaniol de Interne a transmis că relația de cooperare cu Marocul a fost „exemplară, loială și permanentă”.

Mesajul transmis de Pedro Sánchez

Premierul Pedro Sánchez a calificat traversarea în masă drept „o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei” și a acuzat rețelele de trafic de persoane că au profitat de decizia Curții Supreme pentru a încuraja mii de oameni să încerce să ajungă în Ceuta.

Șeful Guvernului de la Madrid, totodată, a declarat că autoritățile marocane au colaborat „rapid și consecvent” încă de la începutul crizei.

El a spus că ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a decis consolidarea securității la frontieră pe măsură ce numărul traversărilor pe mare a crescut.

Potrivit informațiilor disponibile, măsurile de securitate în plus au însemnat trimiterea a aproximativ 30 de polițiști noi și a unei ambarcațiuni de intervenție, care însă s-a defectat câteva zile mai târziu.