UE a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de interne pe tema crizei migranților din Ceuta

Decizia a fost luată de oficiali care reprezintă statele membre ale UE și experți ai agenției de frontieră Frontex în cadrul a ceea ce a fost descris ca o întâlnire „deliberată” de sâmbătă, potrivit The Guardian.

Spania a confirmat că cel puțin 67 de persoane au murit în tentativa de traversare. Unele s-au înecat, în timp ce altele au fost strivite în timp ce încercau să traverseze un dig.

Decizie unanimă la nivelul UE

Decizia de a convoca un summit al miniștrilor a fost unanimă, în contextul în care liderii UE încearcă să rezolve diviziunile din cadrul blocului comunitar și să restabilească o abordare unificată a migrației.

Andy Burnham, prim-ministrul britanic, a declarat sâmbătă: „Am ținut legătura cu prim-ministrul spaniol și îi oferim ajutorul pe care îl putem da”.

Italia și Danemarca, cu un anumit sprijin din partea Poloniei și Suediei, au folosit întâlnirea de sâmbătă pentru a critica Spania pentru ceea ce s-a întâmplat.

Într-o scrisoare de sâmbătă, premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat „știrile false” și „dezinformarea”, subliniind că „aproape toți” migranții au fost returnați în Maroc după intervenția armatei vineri, „împiedicând orice deplasare neautorizată către Europa continentală”.

Se înțelege că la reuniunea de sâmbătă au fost discutate și presupuse încercări ale Rusiei de a răspândi dezinformare pentru a semăna disidență în cadrul UE.