Prima pagină » Știri externe » 13 morți într-un accident de avion cu turiști la bord în Peru

13 morți într-un accident de avion cu turiști la bord în Peru

Poliția din Peru a anunțat sâmbătă că cel puțin 13 persoane au murit în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni care transporta turiști. Aceștia veniseră să admire Liniile Nazca, unul dintre principalele situri arheologice din Peru.
13 morți într-un accident de avion cu turiști la bord în Peru
Sursa foto: captură video X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 00:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Avionul s-a prăbușit la scurt timp după ora locală 13:00 (18:00 GMT), după ce a decolat de pe aerodromul Pisco, la aproximativ 240 de kilometri sud de Lima, relatează Le Figaro.

„Unsprezece pasageri și doi membri ai echipajului au murit”, a declarat reporterilor comandantul de poliție Jorge Andrade, de la locul accidentului din sudul Peru. „Având în vedere amploarea accidentului, nu există supraviețuitori. Până în prezent, am recuperat patru cadavre”, a adăugat comandantul Andrade, fără a specifica identitatea victimelor.

El nu a oferit detalii despre cauza accidentului și a indicat că Autoritatea Aviației Civile din Peru va efectua ancheta. La fața locului, pompierii și polițiștii lucrau la epava aeronavei care încă fumega.

Pisco are un aerodrom unde operează zeci de avioane mici, transportând un număr mare de pasageri, în principal turiști străini.

În 2022, un accident aviatic a ucis șapte persoane, inclusiv doi chilieni și trei cetățeni olandezi. În octombrie 2010, patru turiști britanici și doi membri ai echipajului peruvieni au murit într-un alt accident aviatic.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.ro
Prețurile de peste 10 lei pe litru la carburanți au dat peste cap aparatele de afișaj electronic în benzinăriile din București. Gândul a făcut un tur al stațiilor pentru a vedea unde sunt cele mai mici prețuri
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
A murit Florian Luca, reputat profesor de matematică. Nicușor Dan: „Sunt uluit! Am fost colegi de cameră la lot, în 1985”
Libertatea
Cum fac americanii sarmale. Ingredientul-surpriză care schimbă complet gustul și pe care românii îl evită
CSID
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia