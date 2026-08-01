13 morți într-un accident de avion cu turiști la bord în Peru

Avionul s-a prăbușit la scurt timp după ora locală 13:00 (18:00 GMT), după ce a decolat de pe aerodromul Pisco, la aproximativ 240 de kilometri sud de Lima, relatează Le Figaro.

„Unsprezece pasageri și doi membri ai echipajului au murit”, a declarat reporterilor comandantul de poliție Jorge Andrade, de la locul accidentului din sudul Peru. „Având în vedere amploarea accidentului, nu există supraviețuitori. Până în prezent, am recuperat patru cadavre”, a adăugat comandantul Andrade, fără a specifica identitatea victimelor.

El nu a oferit detalii despre cauza accidentului și a indicat că Autoritatea Aviației Civile din Peru va efectua ancheta. La fața locului, pompierii și polițiștii lucrau la epava aeronavei care încă fumega.

Pisco are un aerodrom unde operează zeci de avioane mici, transportând un număr mare de pasageri, în principal turiști străini.

În 2022, un accident aviatic a ucis șapte persoane, inclusiv doi chilieni și trei cetățeni olandezi. În octombrie 2010, patru turiști britanici și doi membri ai echipajului peruvieni au murit într-un alt accident aviatic.