Superliga. Diferența dintre primele trei clasate rămâne neschimbată după etapa 23. Craiova, în continuare în fruntea ierarhiei

Meciul de fotbal dintre AFC Hermannstadt si Universitatea Craiova, din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe stadionul Municipal din Sibiu, duminica, 14 decembrie 2025. In imagine: Stefan Baiaram. OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO

Universitatea Craiova a bifat a patra victorie consecutivă. Liderul are cea mai mare serie de succese la rând, alături de CFR Cluj, care se apropie de zona de playoff, după o primă parte a sezonului ratată.

Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat marți și cei mai buni jucători ai partidelor disputate.

Iată care au fost fotbaliştii evidențiați în partidele etapei a 23-a:

FC Metaloglobus București – FC Argeș Pitești 0 – 2, Robert Moldoveanu (FC Argeș)

FC Hermannstadt – Dinamo 1 – 2, Raul Opruț (Dinamo)

FC Universitatea Cluj – Unirea Slobozia 1 – 0, Andrei Gheorghiță (U Cluj)

Universitatea Craiova – FC Botoșani 2 – 0, Alexandru Cicâldău (Universitatea)

Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0 – 1, Victor Dican (Farul)

FCSB – CFR 1907 Cluj 1 – 4, Mihai Popa (CFR)

Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3 – 0, Pedro Nuno (Oțelul)

UTA Arad – FC Rapid 1 – 2, Olimpiu Moruțan (Rapid)

Clasament (puncte și golaveraj)

1. Universitatea Craiova – 46 pct, 43–20

2. FC Rapid – 45 pct, 37–21

3. Dinamo București – 44 pct, 35–19

4. FC Argeș – 40 pct, 30–21

5. FC Botoșani – 38 pct, 30–18

6. Oțelul Galați – 36 pct, 35–19

7. Universitatea Cluj – 36 pct, 27–20

8. UTA Arad – 35 pct, 30–32

9. CFR Cluj – 32 pct, 34–34

10. Farul Constanța – 31 pct, 28–26

11. FCSB – 31 pct, 32–31

12. Unirea Slobozia – 21 pct, 22–35

13. Petrolul Ploiești – 20 pct, 16–25

14. Csikszereda Miercurea Ciuc – 19 pct, 22–51

15. Hermannstadt – 14 pct, 19–38

16. Metaloglobus București – 11 pct, 19–49