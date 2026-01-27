Prima pagină » Sport » Superliga. Diferența dintre primele trei clasate rămâne neschimbată după etapa 23. Craiova, în continuare în fruntea ierarhiei

Etapa a 23-a din Superliga României la fotbal nu a adus modificări în vârful clasamentului, primele trei echipe obținând victorii și păstrând diferențele de puncte dintre ele. Universitatea Craiova conduce în continuare, urmată de Rapid București și Dinamo București.
Meciul de fotbal dintre AFC Hermannstadt si Universitatea Craiova, din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe stadionul Municipal din Sibiu, duminica, 14 decembrie 2025. In imagine: Stefan Baiaram. OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
27 ian. 2026, 10:19, Sport

Universitatea Craiova a bifat a patra victorie consecutivă. Liderul are cea mai mare serie de succese la rând, alături de CFR Cluj, care se apropie de zona de playoff, după o primă parte a sezonului ratată.

Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat marți și cei mai buni jucători ai partidelor disputate.

Iată care au fost fotbaliştii evidențiați în partidele etapei a 23-a:

FC Metaloglobus București – FC Argeș Pitești 0 – 2, Robert Moldoveanu (FC Argeș)

FC Hermannstadt – Dinamo 1 – 2, Raul Opruț (Dinamo)

FC Universitatea Cluj – Unirea Slobozia 1 – 0, Andrei Gheorghiță (U Cluj)

Universitatea Craiova – FC Botoșani 2 – 0, Alexandru Cicâldău (Universitatea)

Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0 – 1, Victor Dican (Farul)

FCSB – CFR 1907 Cluj 1 – 4, Mihai Popa (CFR)

Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3 – 0, Pedro Nuno (Oțelul)

UTA Arad – FC Rapid 1 – 2, Olimpiu Moruțan (Rapid)

Clasament (puncte și golaveraj)

1. Universitatea Craiova – 46 pct, 43–20
2. FC Rapid – 45 pct, 37–21
3. Dinamo București – 44 pct, 35–19
4. FC Argeș – 40 pct, 30–21
5. FC Botoșani – 38 pct, 30–18
6. Oțelul Galați – 36 pct, 35–19
7. Universitatea Cluj – 36 pct, 27–20
8. UTA Arad – 35 pct, 30–32
9. CFR Cluj – 32 pct, 34–34
10. Farul Constanța – 31 pct, 28–26
11. FCSB – 31 pct, 32–31
12. Unirea Slobozia – 21 pct, 22–35
13. Petrolul Ploiești – 20 pct, 16–25
14. Csikszereda Miercurea Ciuc – 19 pct, 22–51
15. Hermannstadt – 14 pct, 19–38
16. Metaloglobus București – 11 pct, 19–49

