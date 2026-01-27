Superliga. Diferența dintre primele trei clasate rămâne neschimbată după etapa 23. Craiova, în continuare în fruntea ierarhiei

Universitatea Craiova a bifat a patra victorie consecutivă. Liderul are cea mai mare serie de succese la rând, alături de CFR Cluj, care se apropie de zona de playoff, după o primă parte a sezonului ratată.
Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat marți și cei mai buni jucători ai partidelor disputate.
Iată care au fost fotbaliştii evidențiați în partidele etapei a 23-a:
FC Metaloglobus București – FC Argeș Pitești 0 – 2, Robert Moldoveanu (FC Argeș)
FC Hermannstadt – Dinamo 1 – 2, Raul Opruț (Dinamo)
FC Universitatea Cluj – Unirea Slobozia 1 – 0, Andrei Gheorghiță (U Cluj)
Universitatea Craiova – FC Botoșani 2 – 0, Alexandru Cicâldău (Universitatea)
Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0 – 1, Victor Dican (Farul)
FCSB – CFR 1907 Cluj 1 – 4, Mihai Popa (CFR)
Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3 – 0, Pedro Nuno (Oțelul)
UTA Arad – FC Rapid 1 – 2, Olimpiu Moruțan (Rapid)
Clasament (puncte și golaveraj)
1. Universitatea Craiova – 46 pct, 43–20
2. FC Rapid – 45 pct, 37–21
3. Dinamo București – 44 pct, 35–19
4. FC Argeș – 40 pct, 30–21
5. FC Botoșani – 38 pct, 30–18
6. Oțelul Galați – 36 pct, 35–19
7. Universitatea Cluj – 36 pct, 27–20
8. UTA Arad – 35 pct, 30–32
9. CFR Cluj – 32 pct, 34–34
10. Farul Constanța – 31 pct, 28–26
11. FCSB – 31 pct, 32–31
12. Unirea Slobozia – 21 pct, 22–35
13. Petrolul Ploiești – 20 pct, 16–25
14. Csikszereda Miercurea Ciuc – 19 pct, 22–51
15. Hermannstadt – 14 pct, 19–38
16. Metaloglobus București – 11 pct, 19–49