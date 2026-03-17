Prima pagină » Sport » Comisarul UE pentru sport cere garanții de securitate de la FIFA înainte de Cupa Mondială 2026

Comisarul european pentru sport, Glenn Micallef, a criticat conducerea FIFA și pe președintele Gianni Infantino, acuzând lipsa unor garanții clare privind siguranța fanilor europeni la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în SUA, Canada și Mexic, transmite Politico.
Sursa foto: X/UEFA
Victor Dan Stephanovici
17 mart. 2026, 08:27, Sport

Oficialul european a declarat că a solicitat în mod direct conducerii FIFA asigurări privind siguranța fanilor care vor călători în America de Nord pentru turneu. Potrivit lui Micallef, după discuția inițială cu Gianni Infantino, nu a existat niciun răspuns concret din partea FIFA, în ciuda agravării situației internaționale, scrie Politico. „Este legitim ca oamenii să primească garanții privind siguranța și securitatea lor, mai ales în contextul în care una dintre țările gazdă este implicată într-un conflict”, a subliniat acesta.

Temeri legate de situația din SUA și Mexic. Critici asupra „Consiliului de Pace”

Printre motivele de îngrijorare se numără contextul geopolitic tensionat, dar și situații interne din statele gazdă. În SUA, prezența agenților de imigrație în cadrul măsurilor de securitate ridică semne de întrebare, după incidente recente. În Mexic, violențele asociate cartelurilor, inclusiv în zone unde se vor disputa meciuri, amplifică temerile. Turneul din 2026 va fi unul dintre cele mai mari din istorie. Vor fi 48 de echipe participante, dintre care 16 din Europa.

Micallef a criticat și implicarea FIFA în inițiative susținute de administrația americană. A numit inclusiv parteneriatul cu așa-numitul „Board of Peace” pentru Gaza. Oficialul european a declarat că ar prefera ca proiectele sportive internaționale să fie realizate în colaborare cu organizații multilaterale consacrate, precum UNESCO sau UNICEF. „FIFA are multe de explicat în această privință”, a spus el.

FIFA: siguranța este prioritatea principală

În replică, un purtător de cuvânt al FIFA a transmis că siguranța participanților este „prioritatea principală”. A afirmat că autoritățile din SUA, Canada și Mexic lucrează pentru a asigura un mediu sigur pentru toți cei implicați. Cu toate acestea, Micallef a sugerat că răspunsurile oferite până acum nu sunt suficiente. Există „loc pentru mai multă claritate”, a afirmat el.

În interviu, comisarul european a abordat și alte subiecte sensibile, inclusiv planurile NBA de a crea o ligă în Europa. El le consideră incompatibile cu modelul sportiv european bazat pe merit sportiv și competiție deschisă. De asemenea, Micallef a avertizat că sportul nu ar trebui să fie folosit ca instrument de propagandă politică, referindu-se la participarea Rusiei în competițiile internaționale.

Recomandarea video

