FIFA, sub presiune după acuzații de „supremație albă” la adresa unui oficial al Cupei Mondiale

Solicitarea vine după apariția unor imagini în care acesta face un gest interpretat de unii experți drept simbol asociat grupărilor extremiste de extremă dreapta, potrivit The Guardian.

Incidentul a avut loc înaintea meciului dintre Germania și Curaçao, disputat în cadrul Cupei Mondiale găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic.

Gestul surprins înaintea partidei

În imaginile transmise de televiziunea oficială a competiției, arbitrul video australian Shaun Evans apare făcând semnul „OK” cu mâna dreaptă.

Gestul a fost surprins în timpul prezentării echipei de arbitri VAR care asigurau asistența video pentru partida respectivă.

Deși meciul s-a disputat la Houston, oficialii VAR își desfășoară activitatea din centrul tehnologic al Cupei Mondiale aflat în Dallas.

Imaginile au generat reacții rapide în mediul online și în rândul organizațiilor care monitorizează manifestările discriminatorii din fotbal.

Organizația Fare cere excluderea oficialului

Rețeaua Fare, partener de lungă durată al FIFA și al UEFA în combaterea rasismului și discriminării, a transmis că gestul seamănă cu un simbol utilizat în anumite cercuri ale extremei drepte.

Potrivit organizației, experții consultați consideră că semnul realizat de oficial este similar variantei inversate a gestului „OK”, asociată în unele contexte cu ideologia „white power”.

Fare a susținut că oficialul nu ar mai trebui să aibă un rol în cadrul actualei ediții a Cupei Mondiale.

Organizația a calificat incidentul drept unul grav și a cerut măsuri din partea FIFA.

Contextul rămâne neclar

Până în prezent, nu există dovezi că gestul a avut o motivație politică sau extremistă.

Potrivit unor relatări din presa internațională, semnul respectiv este folosit și într-un joc popular cunoscut sub denumirea de „circle game”.

În această variantă, o persoană afișează semnul „OK” sub nivelul taliei și încearcă să îi determine pe ceilalți să privească spre el.

De-a lungul ultimului deceniu, simbolul a fost însă preluat și utilizat în anumite medii asociate extremismului de dreapta.

În 2019, Anti-Defamation League a inclus semnul în baza sa de date privind simbolurile urii, precizând totodată că interpretarea depinde în mare măsură de context.

FIFA nu a comentat cazul

FIFA nu a oferit până acum o poziție oficială în legătură cu solicitarea formulată de Fare.

De asemenea, nu au existat reacții publice imediate nici din partea federației australiene de fotbal sau a asociației arbitrilor profesioniști din Australia.

Shaun Evans se află la prima sa participare la o Cupă Mondială și face parte din grupul celor 30 de oficiali VAR selectați pentru turneul final.

Organizația Fare a remarcat că, după apariția controverselor, prezentarea video a echipelor VAR nu a mai fost inclusă în transmisiunile unor meciuri disputate ulterior.

Cazul rămâne deschis, iar o eventuală reacție a FIFA ar putea clarifica dacă incidentul va avea consecințe pentru oficialul australian.