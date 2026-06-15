Suedia a făcut spectacol cu Tunisia, scor 5-1, la Cupa Mondială

Nordicii au controlat de la început până la final partida arbitrată de Yael Perez și au făcut un pas important spre calificarea în fazele eliminatorii.

Revenită la Campionatul Mondial după absența de la ediția din 2022, Suedia și-a confirmat statutul de echipă redutabilă la turneele finale și a început competiția din Statele Unite, Canada și Mexic cu o demonstrație de forță.

Suedia a dictat ritmul jocului

Formația pregătită de Graham Potter a dominat încă din primele minute. După ce atacantul Viktor Gyökeres a fost aproape de gol în debutul partidei, mijlocașul Yasin Ayari a deschis scorul în minutul 7. Astfel, jucătorul lui Brighton a profitat de o minge respinsă la marginea careului și a trimis un șut spectaculos în vinclul porții tunisiene.

Statisticile au confirmat superioritatea suedezilor. După primul sfert de oră, nordicii aveau 68% posesie și controlau ritmul partidei disputate pe arena din Monterrey. Meciul a fost urmărit din tribune de 50.987 de spectatori.

În minutul 30, atacantul Alexander Isak a majorat diferența la 2-0. Vârful lui Liverpool a pătruns printre fundașii tunisieni și a înscris cu un șut plasat de la marginea careului.

Golul de onoare al Tunisiei

Tunisia a redus din diferență înainte de pauză. În minutul 43, mijlocașul ofensiv Hannibal Mejbri a centrat excelent în careu, iar fundașul Omar Rekik a reluat cu capul pentru 2-1, stabilind scorul primei reprize.

Speranțele nord-africanilor au fost însă spulberate după pauză. În minutul 59, atacantul Viktor Gyökeres a profitat de o eroare majoră a defensivei tunisiene, a recuperat mingea și a înscris pentru 3-1.

Nordicii confirmă tradiția de la Mondiale

Finalul le-a aparținut în totalitate suedezilor. Mijlocașul Mattias Svanberg a marcat în minutul 84 pentru 4-1, după ce golul a fost validat în urma consultării arbitrajului video. Mijlocașul Yasin Ayari a închis tabela în minutul 90+6, când a înscris al doilea său gol, stabilind scorul final, 5-1.

Rezultatul confirmă tradiția excelentă a Suediei la Campionatele Mondiale. La ultimele patru ediții ale turneului final la care a participat – 1994, 2002, 2006 și 2018 – selecționata nordică a trecut de fiecare dată de faza grupelor.

De cealaltă parte, Tunisia, calificată în premieră la un Campionat Mondial fără gol primit în preliminarii, a început turneul final cu o înfrângere categorică. Nord-africanii nu au trecut niciodată de faza grupelor la Cupa Mondială.