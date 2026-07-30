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România obține medaliile de bronz în proba masculină de sabie pe echipe la Mondialele de Scrimă

Echipa masculină de sabie a României a câștigat joi medaliile de bronz la Campionatele Mondiale de Scrimă de la Hong Kong, după ce a învins Ungaria în finala pentru locul al treilea.
România obține medaliile de bronz în proba masculină de sabie pe echipe la Mondialele de Scrimă
sursă foto: FIE / Zsolt Nekifor, BizziTeam
Petre Apostol
30 iul. 2026, 12:44, Sport
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Formația României de sabie, alcătuită din Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir, a încheiat astfel un parcurs remarcabil, după ce a fost la o singură tușă de calificarea în marea finală.

În semifinale, România a cedat dramatic în fața Coreei de Sud, scor 44-45, într-un duel decis în ultima acțiune.

În disputa cu Ungaria, Vlad Covaliu a realizat revenirea decisivă a României în al treilea releu, câștigat cu 10-5 în fața lui Bertalan Toth, tricolorii trecând pentru prima dată în avantaj, 15-13.

De acolo, România a avut inițiativa, iar Radu Nițu, medaliat cu bronz la individual, a închis întâlnirea. România s-a impus cu scorul de 45-39.

„Este extraordinar. Dar, este o victorie dulce-amară, deoarece știam că putem face mai mult”, a declarat Radu Nițu, imediat după încheierea partidei cu Ungaria.

România a avut un parcurs excelent încă din primul tur al competiției. În primul meci al zilei a trecut categoric de Marea Britanie, cu 45-17, apoi a eliminat Venezuela, scor 45-30, pentru calificarea în sferturile de finală.

Accederea în careul de ași a fost obținută după victoria cu 45-36 în fața Italiei. Elevii antrenorilor Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu au câștigat cinci dintre cele nouă relee și au gestionat avantajul până la final, asigurându-și prezența în semifinale.

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