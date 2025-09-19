Cupa Mondială FIFA 2026, în umbra conflictului din Gaza. Cresc presiunile pentru excluderea Israelului din competițiile sportive

Valul de nemulțumire generat de ofensiva militară a Israelului în Gaza a depășit sfera politică, manifestându-se tot mai vizibil în sport și cultură. De la proteste ale fanilor în stadioane până la poziții publice exprimate de oficiali și federații sportive, se conturează o presiune internațională din ce în ce mai mare pentru izolarea Israelului în spațiul cultural și sportiv.

„Până acum nu am văzut acest tip de indignare față de acțiunile Israelului în Gaza. Cred că valul se schimbă acum”, a precizat analistul Antoine Duval, de la Institutul olandez Asser – specializat în drept internațional și sport, potrivit Associated Press.

Refuzul de a juca cu Israelul îi oferă victoria la masa verde

Italia și Norvegia urmează să găzduiască în octombrie meciuri de calificare la Cupa Mondială împotriva echipei naționale a Israelului. Oficialii ambelor țări au recunoscut că se confruntă cu presiuni și nemulțumiri din partea opiniei publice.

Președintele Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, a transmis că este „foarte conștient de sensibilitatea opiniei publice italiene” cu privire la meciul din 14 octombrie de la Udine, împotriva naționalei israeliene. Cu toate acestea, a explicat că refuzul de a juca ar însemna o înfrângere automată: „A nu juca înseamnă, de fapt, să spunem clar că nu mergem la Cupa Mondială – trebuie să fim conștienți de asta. Un astfel de boicot ar ajuta Israelul să se apropie de calificare”.

Potrivit regulamentelor FIFA, refuzul de a disputa un meci oficial atrage o înfrângere automată, cu scorul de 0-3, iar echipa adversă – în acest caz, Israelul – primește victoria la masa verde și 3 puncte în clasament.

Ca semn de solidaritate cu victimele conflictului din Gaza, Norvegia a anunțat că va dona toate profiturile din vânzarea biletelor la meciul de calificare din 11 octombrie către organizația Medici Fără Frontiere.

Canada: Meci cu porțile închise

În tenis, Canada a găzduit echipa Israelului în cadrul Cupei Davis, însă meciurile s-au desfășurat cu porțile închise, în Halifax (Nova Scotia), invocând „escaladarea preocupărilor legate de siguranță”. Decizia a venit în urma unui apel semnat de mai mult de 400 de sportivi și academicieni canadieni, care au cerut anularea meciului din cauza politicii Israelului în Gaza și Cisiordania. În replică, semnatarii apelului au fost numiți de comunitatea evreiască din Canada „un grup restrâns de extremiști” și acuzați că au deturnat un eveniment sportiv internațional.

De la huiduieli la bannere anti-război în Europa

La meciul de baschet dintre naționala Israelului și Polonia, desfășurat în Katowice, la finalul lui august, imnul israelian a fost huiduit puternic de public, iar în afara arenei au avut loc proteste pașnice împotriva prezenței echipei israeliene.

Protestele au ajuns și în competițiile de top ale fotbalului european: în finala Ligii Campionilor din mai, suporterii Paris Saint-Germain au afișat un banner cu mesajul „Stop Genocide in Gaza”, în limba franceză. Deși politica UEFA interzice mesajele politice, nu a fost deschisă nicio procedură disciplinară.

Manifestările au continuat și în august, la Supercupa Europei disputată la Udine. Înainte de startul meciului, fanii au întins pe teren bannere cu mesajele: „Opriți uciderea copiilor. Opriți uciderea civililor”.

O cursă importantă de ciclism din Spania a fost întreruptă de proteste împotriva unei echipe israeliene. Incidentul a căpătat și mai multă vizibilitate după ce premierul spaniol Pedro Sánchez a susținut protestatarii, declarând că este momentul ca Israelul să fie boicotat în competițiile sportive internaționale până când „barbaria” din Gaza va înceta.

UEFA și FIFA: pe margine, fără reacție oficială

Deși presiunile cresc, FIFA și UEFA nu au luat până acum măsuri împotriva Israelului, justificând că în cazul Israelului nu s-au întrunit condițiile legale necesare unei suspendări, așa cum s-a procedat cu Rusia după invadarea Ucrainei. În ciuda nemulțumirilor, federațiile naționale sunt constrânse să joace, sub amenințarea sancțiunilor sportive.

„Să jucăm împotriva Israelului în aceste condiții nu este un scenariu pe care ni l-am fi dorit. Dar nu a existat nicio schimbare în statutul Israelului în cadrul sportului. Dacă alegem să nu jucăm, am putea fi sancționați – ceea ce ar fi extrem de dăunător pentru acest sport în Irlanda”, a explicat John Feehan, directorul executiv al Federației Irlandeze de Baschet.

În 2023, Indonezia a pierdut dreptul de a găzdui Cupa Mondială FIFA U20, refuzând să accepte participarea Israelului. Însă, în iulie 2024, presa israeliană a raportat că federația de gimnastică a Israelului a fost invitată să participe la Campionatul Mondial de la Jakarta. Schimbarea de atitudine a coincis cu inițierea negocierilor dintre Indonezia și Comitetul Internațional Olimpic privind găzduirea Jocurilor Olimpice din 2036.