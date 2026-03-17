Federația Iraniană de Fotbal vrea să joace meciurile de la Cupa Mondială în Mexic, nu în SUA

Federația Iraniană de Fotbal a declarat că poartă negocieri cu FIFA pentru mutarea meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal în Mexic, din motive de siguranță.
Sursa: Anadolu/ABACAPRESS.COM/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
17 mart. 2026, 08:28, Sport

Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, a declarat într-o postare pe rețeaua X, că „Având în vedere că Trump a declarat explicit că nu poate asigura securitatea echipei naționale iraniene, cu siguranță nu vom călători în America”, potrivit BBC.

El a adăugat: „În prezent, negociem cu FIFA pentru a găzdui meciurile Iranului la Campionatul Mondial în Mexic”.

Săptămâna trecută, ministrul sportului din Iran a declarat că nu a fost posibil ca jucătorii iranieni să participe la turneu după ce SUA au lansat atacuri aeriene alături de Israel asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul va fi „binevenit la Cupa Mondială”, dar că nu crede că ar fi „adecvat ca ei să fie acolo, pentru propria lor viață și siguranță”.

Echipa iraniană are programate două meciuri din grupă la Los Angeles și unul la Seattle.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
