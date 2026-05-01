Psihologul lui Maradona spune de ce afecțiuni suferea legenda fotbalului argentinian

„Avem de-a face cu un tablou clinic: o dependență, o tulburare bipolară și o tulburare de personalitate. Acestea sunt trei afecțiuni cronice, pe toată durata vieții”, a declarat psihologul Carlos Diaz în cadrul procesului echipei medicale a lui Maradona, acuzată de neglijență în ultimele zile ale vieții sale, în 2020, la vârsta de 60 de ani, scrie AFP, citată de The New Zeeland Herald.

Deși dependențele starului de substanțe precum cocaina și alcoolul erau bine cunoscute, diagnosticele de joi nu fuseseră niciodată dezvăluite public.

Diaz este unul dintre inculpații din acest proces, iar afirmațiile sale privind sănătatea mintală a lui Maradona păreau menite să arate că acesta era un pacient dificil – parte a argumentului mai larg al echipei de apărare, potrivit căruia starul fotbalului a murit din cauze naturale.

Diaz a spus că apropiații lui Maradona i-au spus că „consumul său de substanțe era strâns legat de realizările sale sportive și că, atunci când apărea un fel de frustrare, el nu știa cum să o gestioneze”.

Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, Maradona murit în noiembrie 2020, în timp ce se recupera acasă după o operație pentru îndepărtarea unui cheag cerebral.

El a murit din cauza unei insuficiențe cardiace și a unui edem pulmonar acut – o afecțiune caracterizată prin acumularea de lichid în plămâni – la două săptămâni după operație.

Șapte membri ai personalului medical, printre care un neurochirurg, un psihiatru și o asistentă medicală, riscă pedepse cu închisoarea între opt și 25 de ani dacă vor fi condamnați pentru omor cu posibilă intenție – urmând o linie de acțiune deși știau că aceasta ar putea duce la deces – în legătură cu condițiile de îngrijire a lui Maradona în ultimele sale zile.

Echipa de medici care îl tratau pe Maradona neagă că ar fi responsabili pentru moartea sa, afirmând că vedeta Cupei Mondiale din 1986 a murit din cauze naturale.

Psihologul său, Carlos Diaz, a precizat în fața instanței că l-a întâlnit pe Maradona în octombrie 2020.

„Îmi amintesc că Maradona stătea într-un fotoliu și bea vin. Mi-a amintit de tatăl meu, tot alcoolic, care murise cu câteva luni înainte. Am simțit că avea o dorință sinceră de a se schimba, era hotărât”, a declarat Diaz, cel care i-a fost psiholog lui Maradona.

Primul proces privind moartea fotbalistului a fost anulat anul trecut, după ce s-a aflat că unul dintre judecători a participat la realizarea unui documentar clandestin despre acest caz.

Acest al doilea proces, condus de un nou complet de judecători, a început luna aceasta.