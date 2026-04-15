Moartea lui Diego Maradona: de ce a fost reluat procesul după scandalul care a anulat primul dosar

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, în urma unui stop cardiac, la scurt timp după o intervenție chirurgicală pe creier, scrie CNN. Decesul său a provocat reacții puternice în întreaga lume. Primul proces, care a durat aproape trei luni, a fost anulat după ce judecătoarea implicată a fost acuzată de lipsă de imparțialitate și de implicare într-un proiect documentar despre caz. Ulterior, aceasta a fost revocată din funcție.

În noul proces, șapte membri ai echipei medicale sunt acuzați de neglijență care ar fi contribuit la moartea lui Maradona. Printre aceștia se numără medicul personal Leopoldo Luque, psihiatrul Agustina Cosachov și psihologul Carlos Díaz. Toți au pledat nevinovat. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cuprinse între 8 și 25 de ani de închisoare. Un al optulea inculpat, o asistentă medicală, va fi judecat separat.

Cazul Maradona și miza procesului

Avocații familiei cer ca instanța să stabilească responsabilitatea celor implicați, subliniind importanța simbolică a cazului. „Sperăm ca instanța să înțeleagă gravitatea faptelor și ce a reprezentat Maradona pentru Argentina și pentru fotbalul mondial”, a declarat unul dintre avocați. De partea cealaltă, apărarea susține că nu a existat nicio intenție criminală și că Maradona avea deja probleme medicale grave înainte de deces. Procesul se desfășoară sub o atenție publică intensă, mai ales după scandalul care a dus la anularea primului dosar. Cei trei judecători care conduc noul proces vor audia aproximativ 100 de martori și vor analiza probele pentru a stabili dacă echipa medicală a acționat neglijent.

Procedurile ar putea dura câteva luni, însă există așteptări ca verdictul să fie dat relativ rapid, posibil înainte de vacanța judecătorească de la mijlocul anului. Cazul rămâne unul dintre cele mai sensibile din sportul argentinian și ar putea aduce, în final, răspunsuri într-un dosar care a stârnit controverse încă de la început.